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Тренер Металлиста 1925: Для нас тоже пока загадка, почему мы сегодня так плохо сыграли

Премьер-лига
(1 голосов)

Олег Голодюк о поединке против "Колоса"

Тренер Металлиста 1925: Для нас тоже пока загадка, почему мы сегодня так плохо сыграли

ФК "Металіст 1925" / Автор невідомий

Новина українською

Тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал поражение от "Колоса" в матче 20-го тура УПЛ.

- Закономерный результат. Возможно, он мог быть и не 3:0, но следует признать, что закономерна победа "Колоса". Они показали намного больший характер и как награду они одержали заслуженную победу.

- Чего не хватило сегодня, ведь даже с "Днепром-1" "Металлист 1925" выглядел качественнее?

– Для нас это тоже, на данный момент, загадка, почему мы сегодня так плохо сыграли. Нужно проанализировать, с холодной головой разобрать игру, и я надеюсь, что мы сумеем до следующего матча найти причины. А чего не хватило, я думаю, что каждого имеющегося компонента игры сегодня немного не хватало. Но, опять же, это уже наша проблема, как в кратчайшие сроки сделать правильные выводы и наладить свою игру, сделать ее такой, как минимум, как вы правильно сказали, какой она была до 70-й минуты матча с "Днепром-1" .

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В статье: Олег Голодюк Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК "Металлист 1925"

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Комментарии (1)
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Американец 2000
09.04.2023 в 19:29
Та валите вы на х..й с Металлиста 1925 и верните бывших тренеров ((((
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