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Тренер Металлиста 1925: Для нас тоже пока загадка, почему мы сегодня так плохо сыграли
Олег Голодюк о поединке против "Колоса"
ФК "Металіст 1925" / Автор невідомий
Тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал
- Закономерный результат. Возможно, он мог быть и не 3:0, но следует признать, что закономерна победа "Колоса". Они показали намного больший характер и как награду они одержали заслуженную победу.
- Чего не хватило сегодня, ведь даже с "Днепром-1" "Металлист 1925" выглядел качественнее?
– Для нас это тоже, на данный момент, загадка, почему мы сегодня так плохо сыграли. Нужно проанализировать, с холодной головой разобрать игру, и я надеюсь, что мы сумеем до следующего матча найти причины. А чего не хватило, я думаю, что каждого имеющегося компонента игры сегодня немного не хватало. Но, опять же, это уже наша проблема, как в кратчайшие сроки сделать правильные выводы и наладить свою игру, сделать ее такой, как минимум, как вы правильно сказали, какой она была до 70-й минуты матча с "Днепром-1" .
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