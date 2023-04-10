Царенко: Там где Мистер меня поставит – там я и буду показывать свой максимум

Полузащитник "Динамо" Антон Царенко поделился впечатлениями от победы над "Минаем" (2:0) в 20-м туре УПЛ. 18-летний хавбек забил дебютный гол в этой игре.

- Ты забил первый мяч в официальном матче за "Динамо". Звучит банально, но опиши свои эмоции от гола.

- Конечно, эмоции самые искренние. Это все работа команды. Наши голы - это следствие всех действий игроков в целом.

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- Можно сказать, что у тебя осуществилась детская мечта?

- Да, почему нет? Я думаю, что да. Когда-то я уже писал, что раньше и дебют за "Динамо" был моей детской мечтой. А здесь я еще и забиваю на таком уровне. Это очень приятно.

- У Джастина не спрашивал - он бил, или отдавал тебе передачу?

- Не спрашивал, но скорее всего бил. Я как-то, возможно, почувствовал этот момент и пошел на добивание, и мяч отскочил ко мне, поэтому у меня получилось забить.

- В течение этих нескольких матчей тебя использовали на трех позициях - под нападающим, справа, слева. До этого в U-19 ты бывало играл и ниже в центре. Где тебе играть все же комфортнее?

- Комфортнее играть на своей родной позиции, это десятка. Но как я уже говорил, там где Мистер меня поставит - там я и буду показывать свой максимум.

- В матче с "Рухом" уже вернется Буяльский. Были ли уже разговоры с тренерским штабом, после его возвращения ты будешь больше использоваться на фланге, или будешь конкурировать непосредственно с ним?

Честно, не знаю, еще не было такого разговора. Но будем готовиться и думаю, подойдем к игре в лучших кондициях.

- В следующем туре "Динамо" ждет "Рух", а дальше - "Шахтер". Можно ли сказать, что у команды впереди очередной решающий отрезок, который все же может переломить сезон?

- Да, я согласен, у нас таких принципиальных игр в сезоне очень много. Они важны как для нас, так и для соперников. Но в этом может и есть какая-то фишка футбола, чтобы достичь положительного результата.

- В целом последние две игры добавили положительных эмоций?

- Да, конечно, побеждать всегда приятно. Нет разницы, то "Шахтер", "Минай" или какая-то другая команда. Мы выходим на каждую игру только ради победы.

- "Заря" уступила "Кривбассу", вы приблизились к луганчанам. "Динамо" готово бороться за место в Лиге чемпионов?

- Конечно, команда ставит перед собой самые высокие цели. Победа, победа в чемпионате и путь в еврокубки, - сказал Царенко.