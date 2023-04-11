Рудько: Надеюсь, Металлист доиграет этот чемпионат. Ситуация в клубе очень сложная

Голкипер "Металлиста" Артур Рудько, выступающий на правах аренды за польский "Лех", рассказал, что ему известно о ситуации в харьковском клубе.

– У меня полной картины нет. Контракт не разрывал, и желания такого нет. Пока разговариваю дальше с менеджментом о какой-то новой аренде за рубежом или в Украине. Лично я хочу в Украину, но предложений никаких нет. Надеюсь, что "Металлист" доиграет этот чемпионат, а дальше остается надеяться на лучшее. Ситуация в клубе очень сложная.

– С кем вы непосредственно сейчас поддерживаете связь относительно своего будущего в "Металлисте"?

– Время от времени общаемся с Красниковым (спортдиректор "Днепра-1"- прим.), потому что я подписывал контракт, когда он фактически был вторым человеком в клубе после Ярославского.

– Почему вы попали именно в "Лех" и как сейчас складываются ваши дела в этой команде?

– Этот вариант мне предложил один из кипрских агентов. Переговоры шли недолго, и я практически сразу согласился.

Сейчас я не играю. Начинал сезон как основной голкипер, но после пяти матчей получил травму, которая выбила меня на три недели. Тогда у команды был очень важный отрезок, когда она играла по два матча в неделю в чемпионате и еврокубках. Мой конкурент сыграл хорошо, тренер начал доверять место в воротах ему.

Сейчас тренируюсь, работаю и делаю все от себя все зависящее, чтобы быть готовым сыграть, если возникнет возможность.

– "Леху" в этом сезоне уже удалось достаточно далеко зайти в еврокубках.

– Так, в 1/4 финала Лиги конференций. Это исторический успех для клуба и польского футбола. Дай Бог, чтобы команда так продолжала и в дальнейшем.

– Где вы сами видите себя в будущем?

– В первую очередь, в Украине. Если вернется финансирование, то никаких разговоров не может быть. У меня есть контракт с "Металлистом", - сказал Рудько.