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СМИ: Динамо не будет продлевать контракт с Бойко и уже нашло ему замену

Премьер-лига
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Летом во вратарском составе киевлян ожидаются перестановки

СМИ: Динамо не будет продлевать контракт с Бойко и уже нашло ему замену

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" не будет продлевать контракт с вратарем Денисом Бойко. Такую информацию дает Sport Arena.

Соглашение 35-летнгео кипера с киевским клубом завершается летом этого года. И так как руководство клуба планирует разгрузить заработную ведомость, киевляне не предложат игроку новый контракт.

В тоже время, в "Динамо" уже присмотрели замену Бойко. По информации источника, киевляне могут пригласить голкипера "Колоса" Евгения Волынца, который является воспитанником киевского клуба.

Впрочем, этот трансфер возможен в случае сложностей с реабилитацией Георгия Бущана.

В целом же, в следующем сезоне "Динамо" планирует сделать ставку на трио Бущан — Нещерет — Игнатенко. Однако если у Георгия возникнут проблемы с возвращением на поле, клуб сделает предложение Волынцу.

Напомним, что Бойко в текущем сезоне отыграл за киевлян пять матчей, трижды сохранив ворота "сухими". Волынец в составе "Колоса" сыграл 20 матчей (10 — на "ноль").

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
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Источник:
Sport Arena

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