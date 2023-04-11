СМИ: Динамо не будет продлевать контракт с Бойко и уже нашло ему замену

" Динамо " не будет продлевать контракт с вратарем Денисом Бойко. Такую информацию дает Sport Arena.

Соглашение 35-летнгео кипера с киевским клубом завершается летом этого года. И так как руководство клуба планирует разгрузить заработную ведомость, киевляне не предложат игроку новый контракт.

В тоже время, в "Динамо" уже присмотрели замену Бойко. По информации источника, киевляне могут пригласить голкипера "Колоса" Евгения Волынца, который является воспитанником киевского клуба.

Впрочем, этот трансфер возможен в случае сложностей с реабилитацией Георгия Бущана.

В целом же, в следующем сезоне "Динамо" планирует сделать ставку на трио Бущан — Нещерет — Игнатенко. Однако если у Георгия возникнут проблемы с возвращением на поле, клуб сделает предложение Волынцу.

Напомним, что Бойко в текущем сезоне отыграл за киевлян пять матчей, трижды сохранив ворота "сухими". Волынец в составе "Колоса" сыграл 20 матчей (10 — на "ноль").