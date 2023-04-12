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Крыськив получил травму в матче со Львовом - хавбека унесли на носилках
Футболист неудачно подвернул ногу
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В перенесённом матче 6-тура УПЛ "Львов" принимает на "Арене-Львов" Шахтер.
На 23-й минуте встречи травму получил полузащитник донецкого клуба Дмитрий Крыськив. Футболист неудачно подвернул ногу в борьбе за мяч с Максимом Грисьо. Крыськива забрали на носилках. Вместо него на поле вышел Олег Очеретько.
Счет в данный момент пока 0:0.
Отметим, что Крыськив - основной игрок молодежной сборной Украины. Летом сине-желтые примут участие в финальном турнире Евро-2023.
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