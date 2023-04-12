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Крыськив получил травму в матче со Львовом - хавбека унесли на носилках

Премьер-лига
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Футболист неудачно подвернул ногу

Крыськив получил травму в матче со Львовом - хавбека унесли на носилках

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В перенесённом матче 6-тура УПЛ "Львов" принимает на "Арене-Львов" Шахтер.

На 23-й минуте встречи травму получил полузащитник донецкого клуба Дмитрий Крыськив. Футболист неудачно подвернул ногу в борьбе за мяч с Максимом Грисьо. Крыськива забрали на носилках. Вместо него на поле вышел Олег Очеретько.

Счет в данный момент пока 0:0.

Отметим, что Крыськив - основной игрок молодежной сборной Украины. Летом сине-желтые примут участие в финальном турнире Евро-2023.

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Крыськив получил травму в матче со Львовом - хавбека унесли на носилках - изображение 1
Скриншот: Setanta Sports
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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Дмитрий Крыськив
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