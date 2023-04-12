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Пять игроков Динамо под угрозой дисквалификации на матч с Шахтером
Буяльский вернулся, но некоторым игрокам киевлян нужно быть очень осторожными в матче с Рухом
fcdynamo.com
В пятницу, 14 апреля, "
В этом поединке сможет вернуться на поле хавбек киевлян Виталий Буяльский, котырый отсидел трехматчевую дисквалификацию за удаление в поединке против "Днепра-1".
Однако сразу пять игркоов "Динамо" находятся под угрозой дисквалификации. Александр Сирота, Джастин Лонвейк, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак и Владимир Шепелев сейчас имеют по три желтые карточки, и в случае получения предупреждения в матче с "Рухом", автоматически пропустят матч с "Шахтером" в 22-м туре.
Напомним, что украинское классическое состоится 22 апреля.
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