Пять игроков Динамо под угрозой дисквалификации на матч с Шахтером

В пятницу, 14 апреля, " Динамо " сыграет матч 21-го тура УПЛ против "Руха".

В этом поединке сможет вернуться на поле хавбек киевлян Виталий Буяльский, котырый отсидел трехматчевую дисквалификацию за удаление в поединке против "Днепра-1".

Однако сразу пять игркоов "Динамо" находятся под угрозой дисквалификации. Александр Сирота, Джастин Лонвейк, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак и Владимир Шепелев сейчас имеют по три желтые карточки, и в случае получения предупреждения в матче с "Рухом", автоматически пропустят матч с "Шахтером" в 22-м туре.

Напомним, что украинское классическое состоится 22 апреля.