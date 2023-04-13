Луческу: Ахметов расстроился, что я ушел в киевское Динамо

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в интервью Gsp.ro рассказал, когда в последний раз общался с президентом донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

"У "Шахтера" президент, который любит футбол больше, чем деньги. Ахметов зарабатывал деньги для команды. Он был влюблен в эту команду с шести-семи лет и никогда не соглашался брать команду из-за границы или другой клуб из Украины.

Последний раз мы с ним общались две недели назад. Он расстроился, что я ушел в киевское "Динамо", но мы ведь профессионалы. В "Динамо" меня только попросили прийти и поговорить, потому что у них был сложный период, и в конце концов убедили подписать контракт", - сказал Луческу.

Напомним, Луческу на протяжении 12 лет работал в донецком "Шахтере" (2004-2016), выиграв множество трофеев с "горняками". Летом 2020 года он возглавил принципиального соперника дончан - киевское "Динамо".