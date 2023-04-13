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Луческу: Ахметов расстроился, что я ушел в киевское Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал, когда последний раз общался с владельцем "Шахтера"

Луческу: Ахметов расстроился, что я ушел в киевское Динамо

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в интервью Gsp.ro рассказал, когда в последний раз общался с президентом донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

"У "Шахтера" президент, который любит футбол больше, чем деньги. Ахметов зарабатывал деньги для команды. Он был влюблен в эту команду с шести-семи лет и никогда не соглашался брать команду из-за границы или другой клуб из Украины.

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Последний раз мы с ним общались две недели назад. Он расстроился, что я ушел в киевское "Динамо", но мы ведь профессионалы. В "Динамо" меня только попросили прийти и поговорить, потому что у них был сложный период, и в конце концов убедили подписать контракт", - сказал Луческу.

Напомним, Луческу на протяжении 12 лет работал в донецком "Шахтере" (2004-2016), выиграв множество трофеев с "горняками". Летом 2020 года он возглавил принципиального соперника дончан - киевское "Динамо".

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В статье: Мирча Луческу Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Gsp.ro

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
13.04.2023 в 13:24
Не повірив , що поб'є дно після Бульбаш і Льосіка та розвалить Динамо ?
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