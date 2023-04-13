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Арановский рассудит Зарю и Днепр-1 и другие судейские назначения 21-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Также на главном матче тура будет ВАР

Арановский рассудит Зарю и Днепр-1 и другие судейские назначения 21-го тура УПЛ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 21 тура УПЛ.

21 тур

14 апреля

"Минай" - "Кривбасс" – Дмитрий Шурман (Киевская обл.)

"Ингулец" - "Колос" – Владимир Новохатний (Черкассы)

"Рух" - "Динамо" – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

15 апреля

"Металлист" - "Верес" – Александр Соловьян

"Заря" - "Днепр-1" – Евгений Арановский (Хмельницкий), арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон)

"Металлист 1925" - "Александрия" – Александр Дердо (Черноморск)

16.04.2023

"Шахтер" - "Львов" - Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Черноморец" - "Ворскла" – Юрий Иванов (Донецкая обл.)

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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