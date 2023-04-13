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Арановский рассудит Зарю и Днепр-1 и другие судейские назначения 21-го тура УПЛ
Также на главном матче тура будет ВАР
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 21 тура
21 тур
14 апреля
"Минай" - "Кривбасс" – Дмитрий Шурман (Киевская обл.)
"Ингулец" - "Колос" – Владимир Новохатний (Черкассы)
"Рух" - "Динамо" – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
15 апреля
"Металлист" - "Верес" – Александр Соловьян
"Заря" - "Днепр-1" – Евгений Арановский (Хмельницкий), арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон)
"Металлист 1925" - "Александрия" – Александр Дердо (Черноморск)
16.04.2023
"Шахтер" - "Львов" - Алексей Деревинский (Хмельницкий)
"Черноморец" - "Ворскла" – Юрий Иванов (Донецкая обл.)
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