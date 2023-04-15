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Василий Кравец – о формате УПЛ: Если мы начнем жаловаться, то я тогда не знаю, что говорить нашим воинам

Премьер-лига
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Даже легионеры понимают, где они находятся

Василий Кравец – о формате УПЛ: Если мы начнем жаловаться, то я тогда не знаю, что говорить нашим воинам

Фото: ФК Верес

Новина українською

Левый защитник полтавской "Ворсклы" рассказал, какие дела в команде во время полномасштабной войны:

– Сейчас в команду после определенных бюрократических нюансов вернулись легионеры. Приходится ли вам их успокаивать, разъяснять ситуацию в стране? Как они реагируют?

– Нет, ничего такого не было, они все знали, куда ехали, какая у нас ситуация в стране. Но у нас в команде все хорошо: как в плане финансов, так и в плане коммуникации руководства с командой. Есть, конечно, некоторые моменты, но с этим сталкиваются все футбольные клубы в Украине. Так что всё нормально.

– В общем, твои мысли по поводу нынешнего чемпионата: насколько тебе мешают паузы из-за воздушных тревог? Не надоело играть на одних и тех же стадионах?

– Если мы начнем жаловаться, то я тогда не знаю, что говорить нашим воинам, которые сейчас в окопах. Мы делаем то, что можем, помогаем стране. Жаловаться никто не собирается”, - сказал Кравец в интервью УФ.

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Отметим, что у "Ворсклы" одно из крупнейших сообществ легионеров в украинском чемпионате. В заявке полтавчан на текущий сезон УПЛ шесть иностранных игроков.

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В статье: Ворскла (Полтава) Василий Кравец
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Источник:
УФ

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