Ковалец: Ингулец пропускает легкие мячи со стандартов

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец высказался по поводу поражения своей команды от "Колоса" (0:1) в матче 21-го тура УПЛ.

"Пропускаем легкие мячи со стандартов, не можем забить создавая моменты. Но игроки старались, хотели сравнять и победить.

Поздравляем "Колос" с победой, а у нас впереди много матчей, в которых мы можем проявить характер, показать умную игру и добиваться позитивного результата.

Благодарю ВСУ за возможность играть в футбол. Хочется, чтобы наша победа пришла как можно быстрее", - сказал Ковалец.