Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ковалец: Ингулец пропускает легкие мячи со стандартов
Сергей Ковалец - о поражении от "Колоса" (0:1)
Фото: ФК Інгулець
Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец высказался по поводу поражения своей команды от "Колоса" (0:1) в матче 21-го тура УПЛ.
"Пропускаем легкие мячи со стандартов, не можем забить создавая моменты. Но игроки старались, хотели сравнять и победить.
Поздравляем "Колос" с победой, а у нас впереди много матчей, в которых мы можем проявить характер, показать умную игру и добиваться позитивного результата.
Благодарю ВСУ за возможность играть в футбол. Хочется, чтобы наша победа пришла как можно быстрее", - сказал Ковалец.
"Ингулец" провел 20 матчей, набрал 22 очка и занимает девятую строчку в УПЛ.
Популярное сейчас
- Серия А. Легкая победа Ромы, Ювентус уступает Сассуолo
- Букайо Сака после ничьи с Вест Хэмом извинился за незабитый пенальти
- Гол тура в АПЛ. ВИДЕО, как 19-летний парагваец принес Брайтону победу над Челси
- "Я ждал этот вопрос", - Луческу рассказал о своей зарплате в Динамо
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО