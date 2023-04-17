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Ковалец: Ингулец пропускает легкие мячи со стандартов

Премьер-лига
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Сергей Ковалец - о поражении от "Колоса" (0:1)

Ковалец: Ингулец пропускает легкие мячи со стандартов

Фото: ФК Інгулець

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Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец высказался по поводу поражения своей команды от "Колоса" (0:1) в матче 21-го тура УПЛ.

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"Пропускаем легкие мячи со стандартов, не можем забить создавая моменты. Но игроки старались, хотели сравнять и победить.

Поздравляем "Колос" с победой, а у нас впереди много матчей, в которых мы можем проявить характер, показать умную игру и добиваться позитивного результата.

Благодарю ВСУ за возможность играть в футбол. Хочется, чтобы наша победа пришла как можно быстрее", - сказал Ковалец.

"Ингулец" провел 20 матчей, набрал 22 очка и занимает девятую строчку в УПЛ.

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В статье: Сергей Ковалец Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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