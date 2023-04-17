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Лучи: У Софии Причины есть перспективы работы в УПЛ, но сейчас еще немного рано
Глава судейского корпуса УАФ охарактеризовал девушку-арбитра из ПФЛ
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Глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи считает, что у арбитра Софии Причины, которая сейчас работает на матчах ПФЛ, есть перспективы и для работа в УПЛ
"У нее очень хорошая техническая подготовка. Она работала полгода судьей в Италии. У нее хороший и сильный характер. Она принимала хорошие решения в
последнем матче "Полесья".
Есть ли у Причины перспективы работать в УПЛ? Да, но не сейчас. Сейчас еще немного рано", — сказал Лучи.
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Источник:ТаТоТаке
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Одіссей (Донецьк)
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