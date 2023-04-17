Лучи: У Софии Причины есть перспективы работы в УПЛ, но сейчас еще немного рано

Глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи считает, что у арбитра Софии Причины, которая сейчас работает на матчах ПФЛ, есть перспективы и для работа в УПЛ

"У нее очень хорошая техническая подготовка. Она работала полгода судьей в Италии. У нее хороший и сильный характер. Она принимала хорошие решения в последнем матче "Полесья" .

Есть ли у Причины перспективы работать в УПЛ? Да, но не сейчас. Сейчас еще немного рано", — сказал Лучи.