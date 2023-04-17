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Лучи: У Софии Причины есть перспективы работы в УПЛ, но сейчас еще немного рано

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Глава судейского корпуса УАФ охарактеризовал девушку-арбитра из ПФЛ

Лучи: У Софии Причины есть перспективы работы в УПЛ, но сейчас еще немного рано

instagram.com/sof4ukk

Новина українською

Глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи считает, что у арбитра Софии Причины, которая сейчас работает на матчах ПФЛ, есть перспективы и для работа в УПЛ

"У нее очень хорошая техническая подготовка. Она работала полгода судьей в Италии. У нее хороший и сильный характер. Она принимала хорошие решения в последнем матче "Полесья".

Есть ли у Причины перспективы работать в УПЛ? Да, но не сейчас. Сейчас еще немного рано", — сказал Лучи.

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В статье: Лучано Лучи УАФ
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Одіссей (Донецьк)
17.04.2023 в 21:03
Где этого дебила взяли на нашу голову.
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