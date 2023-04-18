УПЛ направляла письмо в Ингулец об использовании VAR в матче с Рухом

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал ситуацию касательно отказа "Ингульца" от системы VAR, которую был готов оплатить и предоставить "Рух" в очном матче.

"В соответствии с процедурой все необходимые запросы [об использовании VAR в матче "Ингулец" – "Рух"] были направлены в ФК "Ингулец". Но официального ответа мы от них не получили», – подытожил Дикий в комментарии FanDay.

Интересно, что накануне владелец петровского клуба Александр Поворознюк заявил, что никакого письма он не видел.

Перенесенный матч 10-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух" состоится в среду, 19 апреля. Главным арбитром выступит Дмитрий Кривушкин. Видеоассистент в итоге не назначен.