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УПЛ направляла письмо в Ингулец об использовании VAR в матче с Рухом
Это подтвердил исполнительный директор УПЛ
Фото: dynamo.kiev.ua
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал ситуацию касательно отказа "Ингульца" от системы VAR, которую был готов оплатить и предоставить "Рух" в очном матче.
"В соответствии с процедурой все необходимые запросы [об использовании VAR в матче "Ингулец" – "Рух"] были направлены в ФК "Ингулец". Но официального ответа мы от них не получили», – подытожил Дикий в комментарии FanDay.
Интересно, что накануне владелец петровского клуба Александр Поворознюк заявил, что никакого письма он не видел.
Перенесенный матч 10-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух" состоится в среду, 19 апреля. Главным арбитром выступит Дмитрий Кривушкин. Видеоассистент в итоге не назначен.
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