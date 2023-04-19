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Тренер Динамо U-19: Боль и Яцык уже готовы играть на уровне УПЛ

Премьер-лига
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Пока что к основе Динамо больше подпускают Максима Дячука

Тренер Динамо U-19: Боль и Яцык уже готовы играть на уровне УПЛ

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер юношеской команды "Динамо" U-19 Игорь Костюк оценил потенциал и перспективы в первой команде киевлян пары защитников Боль-Дячук и хавбека Александра Яцыка.

– В прошлом сезоне у вас основной была пара защитников Боль-Дячук. Антону давали большие авансы, но в первой команде играет Максим. В чем здесь причина?

– Это выбор тренера первой команды. Решение, которое следует уважать. Луческу сейчас увидел Дячука в основе. Максим имеет опыт выступлений в УПЛ. Первую часть прошедшего сезона он провел в составе "Александрии". Боль играл только на юношеском и молодежном уровне.

У Антона была тяжелая травма в 2020 году. Он пропустил длительный срок. У него все еще впереди. Надо только не покладая рук работать. Никто не знает, когда у тебя будет шанс проявить себя. Игрок должен быть готов всегда использовать свой шанс.

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– Довольны ли игрой Максима за первую команду?

– Я бы провел аналогии с его приходом к нам – много желания, много эмоций. Немножко не хватает тактически. Сейчас эмоции мешают с холодной головой играть. Нужны практика и опыт. Потенциал у Максима огромный.

– Яцыку и Болю уже по 20 лет. В юношеской команде они уже третий сезон, а в первую полноценно пробиться не смогли. Нет проблем с мотивацией?

– Я считаю, что у обоих уже есть уровень, чтобы играть на уровне УПЛ. Физически, психологически Саша и Антон уже готовы играть на уровне взрослого футбола. У Луческу есть свое видение каждого игрока.

В сложившейся ситуации нужно использовать каждый шанс. Если дают время в первой команде или игровую практику в Ю-19. Следует показывать свой профессионализм и потенциал.

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В статье: Игорь Костюк Динамо (Киев) Антон Боль Александр Яцык Максим Дячук
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Источник:
sport.ua

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