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Верес - лидер сезона УПЛ по количеству пробитых пенальти

Премьер-лига
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Ровенчане пробили 8 пенальти, но реализовали только 5

Верес - лидер сезона УПЛ по количеству пробитых пенальти

nkveres.com

Новина українською

Ровненский "Верес" вышел в лидеры по количеству пробитых пенальти в текущем сезоне УПЛ.

В 21-м туре ровенская команда дважды пробила пенальти в матче с "Металлистом" (5:5). И это, соответственно, стали седьмой и восьмой пенальти для "Вереса" в нынешнем сезоне.

Впрочем, реализация пенальти у ровенчан остается не на высоте – всего 5 реализованных из 8.

На втором месте рейтинга – "Шахтер" (7 пенальти).

Меньше всего 11-метровых в сезоне-2022/23 пробили "Ингулец", "Львов" и "Минай" — по одному. Львовяне и закарпатцы еще и не реализовали свои попытки.

Клубы УПЛ с наибольшим количеством пробитых пенальти в чемпионате Украины сезона-2022/23

1. "Верес" - 8 пенальти (5 реализованных)

2. "Шахтер" - 7 (4)

3. "Колос" - 6 (6)

4. "Ворскла" - 6 (4)

5. "Днепр-1" - 5 (5)

6. "Заря" - 5 (4)

7. "Динамо" - 5 (3)

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Колос (Никополь) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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