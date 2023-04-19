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Верес - лидер сезона УПЛ по количеству пробитых пенальти
Ровенчане пробили 8 пенальти, но реализовали только 5
nkveres.com
Ровненский "
В 21-м туре ровенская команда дважды пробила пенальти в матче с "Металлистом" (5:5). И это, соответственно, стали седьмой и восьмой пенальти для "Вереса" в нынешнем сезоне.
Впрочем, реализация пенальти у ровенчан остается не на высоте – всего 5 реализованных из 8.
На втором месте рейтинга – "Шахтер" (7 пенальти).
Меньше всего 11-метровых в сезоне-2022/23 пробили "Ингулец", "Львов" и "Минай" — по одному. Львовяне и закарпатцы еще и не реализовали свои попытки.
Клубы УПЛ с наибольшим количеством пробитых пенальти в чемпионате Украины сезона-2022/23
1. "Верес" - 8 пенальти (5 реализованных)
2. "Шахтер" - 7 (4)
3. "Колос" - 6 (6)
4. "Ворскла" - 6 (4)
5. "Днепр-1" - 5 (5)
6. "Заря" - 5 (4)
7. "Динамо" - 5 (3)
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