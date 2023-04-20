  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Арбитраж был в английском стиле". Ковалец прокомментировал победу над Рухом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Арбитраж был в английском стиле". Ковалец прокомментировал победу над Рухом

Премьер-лига
(1 голосов)

"Ингулец" минимально обыграл львовский клуб

"Арбитраж был в английском стиле". Ковалец прокомментировал победу над Рухом

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал победу в перенесенном матче 10-го тура УПЛ над "Рухом" (1:0).

– Команда показала характер. У нас было больше моментов в первом тайме, можно было закрывать матч. Но второй тайм был немного другой, хотя мы снова имели моменты, хороший выход из обороны в атаку.

Читайте такжеИнгулец - Рух 1:0. Казаки отдаляются от опасной зоны

Ну, счет 1:0, и я поздравляю болельщиков, президента и игроков, которые отдали сегодня на футбольном поле все силы ради победы. Нам сейчас важно восстановить эмоции и энергетику, потому что это был пропущенный матч. Мы понимаем, что нашу команду ждет еще один интересный матч с "Александрией".

– Выдержит ли команда такой темп - три поединка за десять дней?

– Да, мы помним, что в первом круге пошли на встречу "Руху". Команда (U-19 - прим.) играла в Лиге чемпионов, где было задействовано много игроков. И это нормально, потому что "Рух" представлял наше государство на европейском уровне.

– На позиции чистого форварда дебютировал Денис Резепов. У него неплохо получалось, но болельщики интересуются, что с Артемом Ситало?

– Да, хороший вопрос. Сегодня Резепов играл - 20 лет, Иван Головкин - 21, Артем Смоляков - 19, Даниила Кравчука подпускаем. Молодые игроки, у которых есть перспектива для того, чтобы играть в хороший футбол.

Если на счет Артема Ситало - вы правы, что нам не хватает его с точки зрения силовой борьбы. Он сыграл в двух матчах, в которых мы победили - с "Динамо" и "Металлистом". К сожалению, он травмирован, но надеемся, что вылечится и поможет получать хорошие результаты и победы.

– Как бы вы прокомментировали судейство в матче?

– Этот вопрос мне всегда задают. Когда мы играли с "Динамо", тоже много говорили о судействе. Можно сказать, что арбитраж был в английском стиле. Было много борьбы и травм, к сожалению. Желаю игрокам "Руха", которые получили травмы головы, скорейшего выздоровления , - сказал Ковалец.

Читайте такжеДва игрока Руха в матче с Ингульцом столкнулись головами и были госпитализированы
По теме
yellow-arrow
Костюк: Готовность возглавить первую команду Динамо? Я к этому двигаюсь
yellow-arrow
Верес - лидер сезона УПЛ по количеству пробитых пенальти
yellow-arrow
Врачи пока что запрещают Данченко возвращаться на поле
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ковалец Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде