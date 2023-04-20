"Арбитраж был в английском стиле". Ковалец прокомментировал победу над Рухом

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал победу в перенесенном матче 10-го тура УПЛ над "Рухом" (1:0).

– Команда показала характер. У нас было больше моментов в первом тайме, можно было закрывать матч. Но второй тайм был немного другой, хотя мы снова имели моменты, хороший выход из обороны в атаку.

Ну, счет 1:0, и я поздравляю болельщиков, президента и игроков, которые отдали сегодня на футбольном поле все силы ради победы. Нам сейчас важно восстановить эмоции и энергетику, потому что это был пропущенный матч. Мы понимаем, что нашу команду ждет еще один интересный матч с "Александрией".

– Выдержит ли команда такой темп - три поединка за десять дней?

– Да, мы помним, что в первом круге пошли на встречу "Руху". Команда (U-19 - прим.) играла в Лиге чемпионов, где было задействовано много игроков. И это нормально, потому что "Рух" представлял наше государство на европейском уровне.

– На позиции чистого форварда дебютировал Денис Резепов. У него неплохо получалось, но болельщики интересуются, что с Артемом Ситало?

– Да, хороший вопрос. Сегодня Резепов играл - 20 лет, Иван Головкин - 21, Артем Смоляков - 19, Даниила Кравчука подпускаем. Молодые игроки, у которых есть перспектива для того, чтобы играть в хороший футбол.

Если на счет Артема Ситало - вы правы, что нам не хватает его с точки зрения силовой борьбы. Он сыграл в двух матчах, в которых мы победили - с "Динамо" и "Металлистом". К сожалению, он травмирован, но надеемся, что вылечится и поможет получать хорошие результаты и победы.

– Как бы вы прокомментировали судейство в матче?

– Этот вопрос мне всегда задают. Когда мы играли с "Динамо", тоже много говорили о судействе. Можно сказать, что арбитраж был в английском стиле. Было много борьбы и травм, к сожалению. Желаю игрокам "Руха", которые получили травмы головы, скорейшего выздоровления , - сказал Ковалец.