Легионер Шахтера получил тяжелую травму и рискует пропустить остаток сезона

Полузащитник "Атлетико Минейро" Педриньо, чей контракт принадлежит донецкому "Шахтеру", получил травму в матче 2-го тура групповой стадии Кубка Либертадорес против "Атлетико Паранаэнсе" (1:2).

Хавбек принял участие в поединке со стартовых минут. Однако доиграть встречу он не смог - на 77-й минуте игрока заменили из-за повреждения.

Как сообщает клубная пресс-служба, Педриньо уже прошел визуализирующие обследования, которые показали полный разрыв мышцы и сухожилия двуглавой мышцы бедра.

По неофициальной информации, футболист может уже не сыграть за бразильский клуб, так как его аренда истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что "Атлетико Минейро" хотел продлить аренду бразильца.

Контракт Педриньо с "Шахтером" действует до 30 июня 2025 года. На его счету 4 гола и 3 ассиста в 19 матчах за "горняков" во всех турнирах.