Памяти Вадима Шевченко. О приглашениях от динамовских легенд, расправе в Мариуполе и интересном хобби

В любой сфере есть люди, которые хоть и не находятся в центре внимания, но их все знают. Именно это можно сказать о Вадиме Шевченко, который благодаря своим человеческим и профессиональным качествам пользовался уважением в футбольных кругах Украины. Так продолжалось с тех пор, как уроженец Баку попал в Киев, где и начиналась его спортивная карьера. Познав секреты популярной игры в футбольной школе киевского "Динамо" в далеких 70-х годах, он на протяжении семи сезонов защищал ворота разных команд. Дебютировав на профессиональном уровне в сезоне-1977 в составе житомирского "Спартака", Вадим Шевченко затем успел поиграть за криворожский "Кривбасс", киевский СКА (в этот коллектив он попадал дважды), ровенский "Авангард", ташкентский "Пахтакор" и "Ниву" из Бережан.

Интересно, что в большинстве этих команд носитель одной из самых распространенных украинских фамилий выступал под руководством специалистов, которых объединял интересный факт - все они когда-то защищали цвета киевского "Динамо". В Житомире он был подопечным старшего тренера Виктора Банникова, в Кривом Роге играл под руководством Виталия Хмельницкого, в киевском СКА – Владимира Мунтяна, в Ровно – Виктора Матвиенко, а в Ташкенте – Иштвана Секеча.

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Завершив из-за травмы активные выступления на последнем рубеже достаточно рано – в 27 лет, Вадим Шевченко с футболом не порвал. Он решил попробовать себя в арбитраже, где начинал с проведения матчей на низшем уровне. Сначала судил в чемпионате СССР, а начиная с 1992 года стал работать на поединках высшей лиги национального чемпионата Украины. Шел год за годом, и в этом деле был накоплен немалый опыт. Квалификация судьи Шевченко, одинаково успешно выполнявшего свои обязанности как в качестве главного рефери, так и арбитра на линии, не вызывала сомнений у футбольных людей.

Разумеется, случались ситуации, когда представители той или иной команды, потерявшей очки, делали главными виновниками служителей Фемиды. Один из таких матчей едва не закончился для Вадима Шевченко трагически. Это произошло 13 июля 1997 года в Мариуполе, где местный "Металлург" под руководством Юрия Погребняка играл с полтавской "Ворсклой". Хозяева поля, которые до этого потерпели болезненное поражение от донецкого "Шахтера" 0:5, уступили и в поединке с полтавчанами. Причем, снова пропустив пять мячей – 2:5.

Недовольство результатом со стороны мариупольцев вылилось в жестокую расправу над Вадимом Шевченко и одним из его ассистентов - Александром Козаченко. Среди ночи к ним в гостиницу пришли непрошеные гости и начали избивать. Следы на теле обоих судей после этого были такими, что люди, видевшие их потом, ужасались. До сих пор вспоминается цветное фото одного из пострадавших в журнале "Футбол Интер", которое никого не оставило равнодушным. Главный тренер "Металлурга" тогда был пожизненно отстранен от работы в украинском футболе, хотя через несколько лет наказание было отменено и он снова приступил к исполнению своих обязанностей (правда, в другом клубе). Этот беспредел серьезно подорвал здоровье обоих рефери: Козаченко умер в начале 2004-го, через шесть с половиной лет после мариупольской расправы. Организм Шевченко, похоже, оказался крепче, хотя последствия жестокого избиения все же давали о себе знать.

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Кроме арбитража Вадим Шевченко занимался еще и общественной деятельностью. С конца 90-х он работал в федерации футбола Киевской области, куда его пригласил известный экс-рефери Николай Кирсанов. Завершив судейскую карьеру, Шевченко на протяжении многих лет инспектировал матчи в разных лигах Украины, а в период с 2008 по 2011 годы занимал достаточно высокую и ответственную должность - был главой Комитета арбитров ФФУ. Его авторитет был безоговорочным, и для многих молодых судей он служил образцом. Многие из коллег и подопечных вспоминают Вадима Викторовича как надежного товарища и умелого наставника, который мог не только поделиться дельным советом, но и пошутить.

Корреспонденту UA-Футбол за многие годы журналистской карьеры не раз приходилось пересекаться с Шевченко на матчах чемпионата Украины в разных городах. Запомнились его простота и чувство юмора. Как-то в начале 2000-х по рабочим делам автор этих строк посетил Комитет арбитров, где во время общения с его представителями в руки попал справочник с досье на каждого судью высшей лиги. Полистав это издание, обратил внимание на данные Вадима Шевченко. В разделе "Хобби" было указано: "Коллекционирует марки". Когда я решил уточнить у самого Шевченко, действительно ли он собирает марки, тот с серьезным выражением лица ответил шуткой: "Да. Дойчмарки".

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Мало кто знает, что у Вадима Викторовича есть родной брат, игравший за сборную СССР. Речь идет о Виталии Шевченко, известном нынешнему поколению болельщиков по работе в роли главного тренера донецкого "Металлурга" (во втором круге сезона-2004/05) и одесского "Черноморца" (в сезоне-2007/08 и в первом круге сезона-2008/09). Он старше Вадима на пять лет, и тоже родился в Баку. В отличие от младшего брата, за плечами Виталия большой опыт выступлений на высоком уровне – в бакинском "Нефтчи", киевском "Динамо", одесском "Черноморце" и московском "Локомотиве". Еще больше в тренерской работе – кроме двух украинских команд Шевченко-старший работал в россии, Боливии и Израиле.

"В нашей семье царил настоящий культ спорта, - вспоминал Виталий Шевченко в одном из интервью. - Меня и моего младшего брата Вадима родители воспитывали в спортивном духе. Мы с братом с детства приобщились к футболу. Вадим в воротах получил травму плеча, поэтому стал известным футбольным судьей, арбитром ФИФА, я же в 16 лет стал потихоньку выступать за бакинский "Нефтчи".

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Известие о смерти Вадима Шевченко для многих его коллег по судейству стало неожиданностью.

"Мы с ним с далекого 1986 года дружили, - прокомментировал это событие Игорь Горожанкин, давно живущий за границей. - Более открытого, общительного, душевного друга, если не брать Хиблина и Ярменчука, у меня не было. Когда бы я ни приехал в Киев, всегда жил у него... Сколько прекрасных часов и дней мы провели - не сосчитать! Такого балагура в моей жизни, если не брать того же Хиблина, не было. Мир праху твоему, друг мой. Плачу вместе со всеми, кто тебя знал. .."

"Жаль, очень жаль, - с грустью отреагировал на известие Игорь Ковалевич. - Мы все, люди, имеем как положительные черты, так и отрицательные - куда же без этого? Вадик еще был и настоящим! Пишу "был" - и не верится…".

"Вадим - золотой Человек, - сказал о коллеге Виктор Парадников. - Искренняя открытая душа, большое сердце. Он был настоящим другом и жил для людей. Всегда будем помнить его".