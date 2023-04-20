Романов рассудит Динамо и Шахтер: судейские назначения 22-го тура УПЛ

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 22-го тура УПЛ. Центральным поединком данного тура, без сомнения, станет встреча между "Динамо" и "Шахтером". Игра пройдет 22 апреля в Киеве и начнется в 17:00.

Украинское Классико доверили судить Виталию Романову (Днепр). На поединке также будет присутствовать VAR. За систему видеоповторов будет отвечать Игорь Пасхал (Херсон).

Другие судейские назначения на 22-й тур УПЛ выглядят следующим образом:

21 апреля (пятница)

"Колос" - "Заря". Колос. "Ковалевка". 15:00. Арбитр - Козык Я.В. (Мукачево),

22 апреля (суббота)

"Ворскла" - "Металлист". Полтава. "Ворскла" им. А. Бутовского. 13:00, Арбитр - Омельченко А. В (Славянск)

"Верес" - "Минай". Ровно. "Авангард". 15:00. Арбитр - Арановский Е. А (Хмельницкий)

23 апреля (воскресенье)

"Львов" - "Металлист 1925". Львов. "СКИФ". 13:00. Арбитр - Копиевский В.В (Кропивницкий)

"Кривбасс" - "Черноморец". Кривой Рог. СК "Горняк". 15:00. Арбитр - Балакин Н. А (Киевская обл.)

24 апреля (понедельник)

"Днепр-1" - "Рух". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр - Дердо А.В (Черноморск)

"Александрия" - "Ингулец". "Александрия. КСК "Ника". 15:00. Арбитр - Коваленко А.А (Полтава)