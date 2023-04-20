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Романов рассудит Динамо и Шахтер: судейские назначения 22-го тура УПЛ

Премьер-лига
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На матче также будет VAR

Романов рассудит Динамо и Шахтер: судейские назначения 22-го тура УПЛ

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 22-го тура УПЛ. Центральным поединком данного тура, без сомнения, станет встреча между "Динамо" и "Шахтером". Игра пройдет 22 апреля в Киеве и начнется в 17:00.

Украинское Классико доверили судить Виталию Романову (Днепр). На поединке также будет присутствовать VAR. За систему видеоповторов будет отвечать Игорь Пасхал (Херсон).

Другие судейские назначения на 22-й тур УПЛ выглядят следующим образом:

21 апреля (пятница)

"Колос" - "Заря". Колос. "Ковалевка". 15:00. Арбитр - Козык Я.В. (Мукачево),

22 апреля (суббота)

"Ворскла" - "Металлист". Полтава. "Ворскла" им. А. Бутовского. 13:00, Арбитр - Омельченко А. В (Славянск)

"Верес" - "Минай". Ровно. "Авангард". 15:00. Арбитр - Арановский Е. А (Хмельницкий)

23 апреля (воскресенье)

"Львов" - "Металлист 1925". Львов. "СКИФ". 13:00. Арбитр - Копиевский В.В (Кропивницкий)

"Кривбасс" - "Черноморец". Кривой Рог. СК "Горняк". 15:00. Арбитр - Балакин Н. А (Киевская обл.)

24 апреля (понедельник)

"Днепр-1" - "Рух". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр - Дердо А.В (Черноморск)

"Александрия" - "Ингулец". "Александрия. КСК "Ника". 15:00. Арбитр - Коваленко А.А (Полтава)

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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