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Романов рассудит Динамо и Шахтер: судейские назначения 22-го тура УПЛ
На матче также будет VAR
Фото - Олександр Приходько
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 22-го тура УПЛ. Центральным поединком данного тура, без сомнения, станет встреча между "Динамо" и "Шахтером". Игра пройдет 22 апреля в Киеве и начнется в 17:00.
Украинское Классико доверили судить Виталию Романову (Днепр). На поединке также будет присутствовать VAR. За систему видеоповторов будет отвечать Игорь Пасхал (Херсон).
Другие судейские назначения на 22-й тур УПЛ выглядят следующим образом:
21 апреля (пятница)
"Колос" - "Заря". Колос. "Ковалевка". 15:00. Арбитр - Козык Я.В. (Мукачево),
22 апреля (суббота)
"Ворскла" - "Металлист". Полтава. "Ворскла" им. А. Бутовского. 13:00, Арбитр - Омельченко А. В (Славянск)
"Верес" - "Минай". Ровно. "Авангард". 15:00. Арбитр - Арановский Е. А (Хмельницкий)
23 апреля (воскресенье)
"Львов" - "Металлист 1925". Львов. "СКИФ". 13:00. Арбитр - Копиевский В.В (Кропивницкий)
"Кривбасс" - "Черноморец". Кривой Рог. СК "Горняк". 15:00. Арбитр - Балакин Н. А (Киевская обл.)
24 апреля (понедельник)
"Днепр-1" - "Рух". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр - Дердо А.В (Черноморск)
"Александрия" - "Ингулец". "Александрия. КСК "Ника". 15:00. Арбитр - Коваленко А.А (Полтава)
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