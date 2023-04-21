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КДК оштрафовал Кривбасс на 75 000 грн за поведение Вернидуба. Металлист 1925 - на 50 000 за эмоции Эдмара

Премьер-лига
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КДК ударил гривной по эмоциональности тренеров

КДК оштрафовал Кривбасс на 75 000 грн за поведение Вернидуба. Металлист 1925 - на 50 000 за эмоции Эдмара

Фото: ФК Кривбасс

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КДК УАФ вынес дисциплинарные наказания по итогам двух матчей 21-го тура УПЛ.

Так, "Кривбасс" за поведение официальных лиц по итогам матча с "Минаем" (0:1) был оштрафован на 75 000 гривен. Отмечается, что сумма была определена с учетом повторности нарушения.

Напомним, что после финального свистка главный тренер криворожской команды Юрий Вернидуб вступил в конфликт с арбитром Денисом Шурманом.

"Металлист 1925" оштрафован КДК на 50 тысяч гривен по этой же причине. В матче с "Александрией" (0:0) был удален тренер харьковчан Эдмар, который после поединка в нелицеприятной форме раскритиковал судейство арбитра Дердо.

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В статье: Эдмар Галовский Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
УАФ

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