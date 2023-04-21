КДК оштрафовал Кривбасс на 75 000 грн за поведение Вернидуба. Металлист 1925 - на 50 000 за эмоции Эдмара

КДК УАФ вынес дисциплинарные наказания по итогам двух матчей 21-го тура УПЛ.

Так, "Кривбасс" за поведение официальных лиц по итогам матча с "Минаем" (0:1) был оштрафован на 75 000 гривен. Отмечается, что сумма была определена с учетом повторности нарушения.

Напомним, что после финального свистка главный тренер криворожской команды Юрий Вернидуб вступил в конфликт с арбитром Денисом Шурманом .