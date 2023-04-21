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Чего ждать от Классического, разобранный Челси и провал МЮ. Влог Роберто Моралеса

Премьер-лига
(1 голосов)

О еврокубках и родной УПЛ

Чего ждать от Классического, разобранный Челси и провал МЮ. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный комментатор Роберто Моралес расставляет акценты по итогам четвертьфиналов еврокубковых турниров, а также делает анонс тура Украинской Премьер-лиги, где нас ожидает очередное Классическое противостояние между Динамо и Шахтером.

  • 00:17 – Классическое: Буяльский порешает или сыграет джокер Келси?
  • 01:51 - Днепру-1 и Заре будет нелегко
  • 02:40 - Тоскливая Лига Чемпионов: разобранный Челси, контроль от Интера, Милана и Сити
  • 04:26 – Интересная Лига Европы: Рома снова сильнее Фейеноорда
  • 05:00 – Главная сенсация недели – провал МЮ
  • 06:41 – Камбеки Лиги Конференций – классный матч во Флоренции

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В статье: канал UA-Футбол
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