Премьер-лига
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Чего ждать от Классического, разобранный Челси и провал МЮ. Влог Роберто Моралеса
О еврокубках и родной УПЛ
Известный комментатор Роберто Моралес расставляет акценты по итогам четвертьфиналов еврокубковых турниров, а также делает анонс тура Украинской Премьер-лиги, где нас ожидает очередное Классическое противостояние между Динамо и Шахтером.
- 00:17 – Классическое: Буяльский порешает или сыграет джокер Келси?
- 01:51 - Днепру-1 и Заре будет нелегко
- 02:40 - Тоскливая Лига Чемпионов: разобранный Челси, контроль от Интера, Милана и Сити
- 04:26 – Интересная Лига Европы: Рома снова сильнее Фейеноорда
- 05:00 – Главная сенсация недели – провал МЮ
- 06:41 – Камбеки Лиги Конференций – классный матч во Флоренции
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