Худжамов: Не понимаю, за счет чего Динамо может победить Шахтер

Экс-голкипер "Шахтера" и "Динамо" Рустам Худжамов поделился ожиданиями от очного матча команд в 22-м туре УПЛ .

"Однозначно фаворит "Шахтер", "горняки" более ровно проходят чемпионат. "Динамо" сейчас в очень тяжелом положении, прежде всего моральном. У киевлян проблемы начались еще с начала чемпионата, поэтому предпочтение в классическом отдам "Шахтеру".

Сильная сторона "Шахтера" заключается в том, что они могут вытянуть матч за счет индивидуальностей. "Горняки" в каждом матче стараются играть на победу.

Минус "Шахтера" заключается в том, что у них не так много опытных футболистов, которые могут достигать результата с меньшими нервными затратами. Но это классно для молодых футболистов, они проходят через такие баталии и быстрее растут.

Я не понимаю, за счет чего "Динамо" может победить "Шахтер". Они даже с "Рухом" имели проблемы, у которого полсостава молодых футболистов, а они на равных играли с киевлянами. Возможно, у "Динамо" что-то получится за счет характера, старания, но если нет внутренней уверенности в себе и партнерах, то ничего хорошего не будет.

Почему "Динамо" проваливает сезон? В начале сезона у киевлян было много выставочных матчей и поэтому пик формы был немного нарушен. Что сейчас происходит с "Динамо", трудно сказать. Может быть все, что угодно. Возможно, футболисты перестали верить в себя.

Хочу отметить, что я ни за кого не болею в этой ситуации и мой прогноз состоит из того, что я вижу в данный момент – "горняки" сегодня просто сильнее. Думаю, что "Шахтер" победит со счетом 3:1", - сказал Худжамов.