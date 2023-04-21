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Худжамов: Не понимаю, за счет чего Динамо может победить Шахтер
Рустам в грядущем классическом ставит на горняков
Экс-голкипер "Шахтера" и "Динамо" Рустам Худжамов поделился ожиданиями от очного матча команд в 22-м туре
"Однозначно фаворит "Шахтер", "горняки" более ровно проходят чемпионат. "Динамо" сейчас в очень тяжелом положении, прежде всего моральном. У киевлян проблемы начались еще с начала чемпионата, поэтому предпочтение в классическом отдам "Шахтеру".
Сильная сторона "Шахтера" заключается в том, что они могут вытянуть матч за счет индивидуальностей. "Горняки" в каждом матче стараются играть на победу.
Минус "Шахтера" заключается в том, что у них не так много опытных футболистов, которые могут достигать результата с меньшими нервными затратами. Но это классно для молодых футболистов, они проходят через такие баталии и быстрее растут.
Я не понимаю, за счет чего "Динамо" может победить "Шахтер". Они даже с "Рухом" имели проблемы, у которого полсостава молодых футболистов, а они на равных играли с киевлянами. Возможно, у "Динамо" что-то получится за счет характера, старания, но если нет внутренней уверенности в себе и партнерах, то ничего хорошего не будет.
Почему "Динамо" проваливает сезон? В начале сезона у киевлян было много выставочных матчей и поэтому пик формы был немного нарушен. Что сейчас происходит с "Динамо", трудно сказать. Может быть все, что угодно. Возможно, футболисты перестали верить в себя.
Хочу отметить, что я ни за кого не болею в этой ситуации и мой прогноз состоит из того, что я вижу в данный момент – "горняки" сегодня просто сильнее. Думаю, что "Шахтер" победит со счетом 3:1", - сказал Худжамов.
Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в субботу, 22 апреля, начало – в 17:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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