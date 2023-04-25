Довбик: Не могу сказать, что горю желанием играть в Турции. В приоритете - топ-5 чемпионатов Европ

Форвард " Днепра-1 " Артем Довбик прокомментировал трансферные слухи, которые с более-менее постоянной периодичностью сватают его в различные европейские клубы.

"Эти слухи ходят уже год. Как видите, это не сильно меня выбивает. Стараюсь сильно не отвлекаться, потому что все будет. Эта история закончится хеппи-эндом.

С представителями "Трабзонспора" я не общался. Они всегда интересуются, спрашивают, но… Сейчас я не могу сказать, что горю желанием играть в Турции. Есть более интересные варианты.

Мне импонирует чемпионат Италии, но нужно знать итальянский. Хотя там есть интернациональные команды. Серия А мне нравится, я слежу за этим чемпионатом.

Также в приоритете чемпионат Англии и Бундеслига. Топ-5 чемпионатов Европы в общем.

Думаю, я готов во второй раз поиграть в Европе. Мне уже 25 лет. Когда я впервые переходил в европейский клуб, мне было 19. Тогда я не был готов и не понимал смысл жизни в Европе. Мне было тяжело, но сейчас я сконцентрирован только на футболе. Думаю, сейчас мне будет легче", – сказал Довбик.