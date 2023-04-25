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Довбик: Не могу сказать, что горю желанием играть в Турции. В приоритете - топ-5 чемпионатов Европ

Премьер-лига
(1 голосов)

Эта история с трансфером закончится хеппи-эндом

Довбик: Не могу сказать, что горю желанием играть в Турции. В приоритете - топ-5 чемпионатов Европ

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик прокомментировал трансферные слухи, которые с более-менее постоянной периодичностью сватают его в различные европейские клубы.

"Эти слухи ходят уже год. Как видите, это не сильно меня выбивает. Стараюсь сильно не отвлекаться, потому что все будет. Эта история закончится хеппи-эндом.

С представителями "Трабзонспора" я не общался. Они всегда интересуются, спрашивают, но… Сейчас я не могу сказать, что горю желанием играть в Турции. Есть более интересные варианты.

Мне импонирует чемпионат Италии, но нужно знать итальянский. Хотя там есть интернациональные команды. Серия А мне нравится, я слежу за этим чемпионатом.

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Также в приоритете чемпионат Англии и Бундеслига. Топ-5 чемпионатов Европы в общем.

Думаю, я готов во второй раз поиграть в Европе. Мне уже 25 лет. Когда я впервые переходил в европейский клуб, мне было 19. Тогда я не был готов и не понимал смысл жизни в Европе. Мне было тяжело, но сейчас я сконцентрирован только на футболе. Думаю, сейчас мне будет легче", – сказал Довбик.

Напомним, что контракт игрока с "Днепром-1" рассчитан до конца календарного текущего года.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик забил 24 гола в 31 матче во всех турнирах, а также отдал 6 ассистов.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.04.2023 в 22:49
Щоби що там? Сидіти на банці? Ти ж навіть у Данії не заграв...
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