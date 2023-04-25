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Довбик: Не могу сказать, что горю желанием играть в Турции. В приоритете - топ-5 чемпионатов Европ
Эта история с трансфером закончится хеппи-эндом
фото - СК Дніпро-1
Форвард "
"Эти слухи ходят уже год. Как видите, это не сильно меня выбивает. Стараюсь сильно не отвлекаться, потому что все будет. Эта история закончится хеппи-эндом.
С представителями "Трабзонспора" я не общался. Они всегда интересуются, спрашивают, но… Сейчас я не могу сказать, что горю желанием играть в Турции. Есть более интересные варианты.
Мне импонирует чемпионат Италии, но нужно знать итальянский. Хотя там есть интернациональные команды. Серия А мне нравится, я слежу за этим чемпионатом.Читайте также"Буду теперь качать вратарей", - Довбик рассказал, как Селезнев посоветовал ему бить пенальти
Также в приоритете чемпионат Англии и Бундеслига. Топ-5 чемпионатов Европы в общем.
Думаю, я готов во второй раз поиграть в Европе. Мне уже 25 лет. Когда я впервые переходил в европейский клуб, мне было 19. Тогда я не был готов и не понимал смысл жизни в Европе. Мне было тяжело, но сейчас я сконцентрирован только на футболе. Думаю, сейчас мне будет легче", – сказал Довбик.
Напомним, что контракт игрока с "Днепром-1" рассчитан до конца календарного текущего года.
Напомним, что в текущем сезоне Довбик забил 24 гола в 31 матче во всех турнирах, а также отдал 6 ассистов.
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