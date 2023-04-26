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Супряге может потребоваться еще одна операция – Источник

Премьер-лига
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Сезон для форварда "Динамо" окончен

Супряге может потребоваться еще одна операция – Источник

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, вероятно, перенесет еще одно хирургическое вмешательство. Об этом пишет журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

По его информации, 23-летний форвард не смог полностью восстановиться от травмы. Ранее он перенес операцию на спине. Также источник добавил, что в нынешнем сезоне Владислав на поле уже не выйдет.

В текущей кампании Супряга не сыграл за "Динамо" ни одного матча, хотя зимой участвовал в контрольных играх на сборах. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 июня 2026 года.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Zorya Londonsk

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