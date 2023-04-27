Чижевский: По игре Динамо сейчас – середняк УПЛ

Бывший игрок сборной Украины, "Шахтера" и "Карпат" Александр Чижевский поделился своими впечатлениями от перипетий борьбы в элитном дивизионе.

– Конечно, в центре внимания в последнем туре был поединок грандов – "Динамо" и "Шахтера". К сожалению, очередное Классико было из разряда не запоминающихся. Возможно, сыграла негативную роль грубая ошибка вратаря киевлян Нещерета. Горняки, неожиданно выйдя вперед, начали действовать на удержание счета и, в конце концов, поплатились за такую недальновидную тактику.

– Эта ничья вернет интригу в борьбе за чемпионское звание?

– Нет. Дончане все же преобладают преследователей в стабильности и не теряют очков в противостояниях с оппонентами, которые ниже в табели о рангах.

– После поединка с "Шахтером" наставник Динамо Мирча Луческу пошел на больничный и обязанности главного тренера будет исполнять Александр Шовковский. Это пойдет на пользу киевлянам, пока занимающим четвертое место?

– Сложно сказать. С одной стороны, появление у руля легенды "Динамо" заставит его подопечных максимально настраиваться на каждый поединок. С другой, где гарантия, что Шовковский будет самостоятельным в принятии решений? В конце концов и уровень исполнителей нынешнего "Динамо" не впечатляет. За игрой это середняк УПЛ.

– От кого же тогда горнякам ждать серьезного сопротивления?

– Знаете, сейчас все зависит прежде всего от самих футболистов "Шахтера". Если они не будут терять своих очков, тогда за их лидерство можно не переживать. Что касается ближайшего преследователя "Днепра-1", то у днепрян очень многое зависит от настроения их бомбардира Артема Довбика. Если соперникам удается нейтрализовать форварда, то подопечным Александра Кучера сложно добиваться нужного результата. Приходится констатировать, что в составе "Днепра-1" кроме Довбика больше нет искусного нападающего и поэтому водитель ограничен в выборе наступательных схем.

На мой взгляд, Довбик уже перерос уровень "Днепра-1" и ему стоит попробовать свои силы за границей. В противном случае Артем может начать деградировать. Впрочем, неизвестно, как он проявит себя в роли легионера.

– С фаворитом чемпионата мы все выяснили, а кто вынужден будет расстаться с элитным дивизионом?

– Не исключен вариант, что борьба внизу таблицы на финише будет острее, чем места на пьедестале уважения. В самом плохом положении "Львов", но в опасной зоне находится еще семь (!) команд. Итак, все может решиться только в заключительном туре, - считает Чижевский.