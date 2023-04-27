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Чижевский: По игре Динамо сейчас – середняк УПЛ

Премьер-лига
(4 голосов)

Экс-игрок сборной Украины не впечатлен уровнем исполнителей киевлян

Чижевский: По игре Динамо сейчас – середняк УПЛ

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины, "Шахтера" и "Карпат" Александр Чижевский поделился своими впечатлениями от перипетий борьбы в элитном дивизионе.

– Конечно, в центре внимания в последнем туре был поединок грандов – "Динамо" и "Шахтера". К сожалению, очередное Классико было из разряда не запоминающихся. Возможно, сыграла негативную роль грубая ошибка вратаря киевлян Нещерета. Горняки, неожиданно выйдя вперед, начали действовать на удержание счета и, в конце концов, поплатились за такую недальновидную тактику.

– Эта ничья вернет интригу в борьбе за чемпионское звание?

– Нет. Дончане все же преобладают преследователей в стабильности и не теряют очков в противостояниях с оппонентами, которые ниже в табели о рангах.

– После поединка с "Шахтером" наставник Динамо Мирча Луческу пошел на больничный и обязанности главного тренера будет исполнять Александр Шовковский. Это пойдет на пользу киевлянам, пока занимающим четвертое место?

Сложно сказать. С одной стороны, появление у руля легенды "Динамо" заставит его подопечных максимально настраиваться на каждый поединок. С другой, где гарантия, что Шовковский будет самостоятельным в принятии решений? В конце концов и уровень исполнителей нынешнего "Динамо" не впечатляет. За игрой это середняк УПЛ.

– От кого же тогда горнякам ждать серьезного сопротивления?

Знаете, сейчас все зависит прежде всего от самих футболистов "Шахтера". Если они не будут терять своих очков, тогда за их лидерство можно не переживать. Что касается ближайшего преследователя "Днепра-1", то у днепрян очень многое зависит от настроения их бомбардира Артема Довбика. Если соперникам удается нейтрализовать форварда, то подопечным Александра Кучера сложно добиваться нужного результата. Приходится констатировать, что в составе "Днепра-1" кроме Довбика больше нет искусного нападающего и поэтому водитель ограничен в выборе наступательных схем.

На мой взгляд, Довбик уже перерос уровень "Днепра-1" и ему стоит попробовать свои силы за границей. В противном случае Артем может начать деградировать. Впрочем, неизвестно, как он проявит себя в роли легионера.

– С фаворитом чемпионата мы все выяснили, а кто вынужден будет расстаться с элитным дивизионом?

Не исключен вариант, что борьба внизу таблицы на финише будет острее, чем места на пьедестале уважения. В самом плохом положении "Львов", но в опасной зоне находится еще семь (!) команд. Итак, все может решиться только в заключительном туре, - считает Чижевский.

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В статье: Александр Чижевский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.04.2023 в 13:59
За рівнем об'єктивності - Чижевський середняк в шахтарівській школі облуди.
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