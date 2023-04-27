Сабо: Почему Михайличенко не любил Шовковского? Бывает такое, что и тренеры ловят звездочку

Экс- тренер " Динамо " Йожеф Сабо высказался о давнем конфликте между Александром Шовковским и Алексеем Михайличенко, когда последний возглавлял киевлян в 2002–2004 годах.

"Я не верю, что Шовковский мог нарушить режим, у меня такого ни разу не было! Почему его не любил Михайличенко? Бывает такое, что и тренеры ловят звездочку и футболистам тяжело с ними работать. Бывает, что тренеры запирают игроков на базе, не позволяя ни с кем разговаривать.

Возможно, Михайличенко не нравилось, что у Шовковского высокий авторитет в команде. Мы можем только думать, а что между ними произошло, я не знаю", - сказал Сабо.