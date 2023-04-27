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Сабо: Почему Михайличенко не любил Шовковского? Бывает такое, что и тренеры ловят звездочку
Старая история из истории Динамо
Фото: UEFA / Автор – неизвестен
Экс- тренер "
"Я не верю, что Шовковский мог нарушить режим, у меня такого ни разу не было! Почему его не любил Михайличенко? Бывает такое, что и тренеры ловят звездочку и футболистам тяжело с ними работать. Бывает, что тренеры запирают игроков на базе, не позволяя ни с кем разговаривать.
Возможно, Михайличенко не нравилось, что у Шовковского высокий авторитет в команде. Мы можем только думать, а что между ними произошло, я не знаю", - сказал Сабо.
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