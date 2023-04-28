Примеры для Шовковского. Бывшие голкиперы, ставшие успешными тренерами

История знает немало случаев, когда вчерашние вратари стали на тренерскую тропу. Изюминка состоит в том, что среди них очень мало действительно хороших коучей, таких, что на слуху, берут медали высочайшего сорта и настолько вовлекаются в профессию, что даже перестают ассоциироваться с игровым амплуа. Неизвестно, как себя преподнесет Александр Шовковский, но ему есть к кому тянуться – рассказываем в нашем материале.

Назначение Александра Шовковского главным тренером "Динамо" (пусть и временно) вызвало бурную реакцию среди общественности. Несмотря на то, что СаШо раньше работал бок о бок с Андреем Шевченко и Александром Петраковым в штабе сборной Украины, быть ассистентом и действовать самостоятельно - кардинально отличные вещи.

К тому же существует определенная предвзятость - мол, если будучи игроком ты не выступал в поле, то вряд ли поймешь все тонкости. Мы решили развеять соответствующий миф - рассказываем о голкиперах, добившихся заметных успехов в качестве менеджера.

Айморе Морейра

Айморе Морейра является легендой "Ботафого" (более 400 поединков), трудился у руля двух десятков команд, однако в первую очередь ассоциируется со сборной Бразилии. Заслужил репутацию человека, готового перенять эстафету в любой момент - например, такое случилось в 1953 и 1967 годах. В то же время шанс его жизни выпал на чемпионате мира-1962 - Висенте Феола пошел на больничный, поэтому Морейра поехал в Чили.

Есть мнение, что Айморе банально использовал наработки предшественника, полностью положился на индивидуальный класс футболистов и таким образом выиграл Мундиаль.

Это так, но лишь частично - коуч зарекомендовал себя прекрасным психологом, снял нагрузку с подопечных и привил тактический рисунок 4-3-3. Ввиду того, что до этого "селесао" применяли морально устаревшие и хорошо изученные соперником 4-2-4, нововведение внесло элемент неожиданности и положительно повлияло на результат.

Бразилия 1962. Айморе стоит первый слева, фото - Getty Images

За скобки вынесем Пеле, а точнее рецидив давней травмы против Чехословакии во втором туре группового этапа. Коллектив не просто не развалился, а наоборот существенно сплотился - журналисты не успели раскрутить историю национальной трагедии, как функции лидера подхватил Гарринча. Плюс, Морейру не подвело чутье по поводу Амарилдо - нападающий, призванный заменить Короля, дублем выстрелил против Испании и в финале быстро ответил на гол Йозефа Масопуста.

Айморе не сломал механизм и это тоже нужно уметь, учитывая, каким токсичным было бразильское общество и коррумпированная федерация.

Раймон Гуталс

Однозначно самый прославленный и титулованный тренер из нашего списка. Раймон Гуталс был посредственным вратарем, защищал интересы неприметных бельгийских клубов, зато в дальнейшем выстроил выдающуюся карьеру. Благодаря ему сборная Бельгии совершила огромный рывок - в 1970-м, после шестнадцатилетнего перерыва, вышла на ЧМ, а на домашнем Евро-1972 завоевала бронзовые медали.

Также отметим период в "Андерлехте" и "Стандарде", кроме того, что Раймон доминировал на внутренней арене, он зарекомендовал себя и в Европе. Показательно, что "пурпурно-белые" взяли Кубок обладателей кубков и два Суперкубка Европы, а льежцы остановились в шаге от победы в КВН-1982 - сильнее оказалась "Барселона".

Апофеозом специалиста стал сначала финал, а затем и триумф в Лиге чемпионов с "Марселем". К провансальцам эпохи Бернара Тапи можно относиться по-разному, однако это не умаляет титанический труд Раймона - он собрал звездный состав, оступился на "Црвене Звезде", но в 1993-м одолел "Милан" Фабио Капелло.

Покинул "Марсель" еще до того, как разразился коррупционный скандал и гранд был понижен в классе, вернулся в "Андерлехт", а впоследствии стал телеэкспертом. Умер в декабре 2004-го, стабильно входит в различные рейтинги самых престижных менеджеров всех времен - в 2019-м "France Football" поставил Гуталса на 47-е место.

Дино Дзофф

Мало кто будет спорить с тем фактом, что Дино Дзофф является одним из величайших представителей вратарского цеха. Десять трофеев с "Ювентусом", победа на ЧЕ-1968 и ЧМ-1982 - красноречивое подтверждение культовости итальянца.

Повесив перчатки на гвоздь практически сразу вошел в штаб туринцев, где исполнял обязанности тренера голкиперов. В 1986 возглавил олимпийскую сборную Италии, которую квалифицировал на летние Олимпийские игры в Сеуле (правда, на форум не поехал - эта миссия была поручена Франческо Роцци).

И не просто так, поскольку сам Дино получил более важный вызов - после ухода Джованни Трапаттони "Ювентус" ошибся с кандидатурой Рино Маркези и искал вариант, не побоявшийся кризисных условий. Надо сказать, что Дзофф достойно вышел из ситуации - совершил несколько ключевых приобретений (Руй Баррош, Роберто Галья, Сальваторе Скиллачи и т.д.) и заложил фундамент для будущих свершений.

Если Серия А не подчинилась, то Копа Италии (спасовал "Милан") и Кубок УЕФА (была бита "Фиорентина") - да. Несмотря на приемлемые показатели и оптимистичные прогнозы, Дино указали на дверь - почетный президент Джамперо Бониперти сложил полномочия, а Уитторио Кайссотти Ди Кьюзано имел другие планы на развитие "старой синьоры".

Доказал актуальность в "Лацио" (вернул клуб в еврокубки, впоследствии занял должность вице-президента и при крайней необходимости спасал римлян), а в 2000-м добрался до финала чемпионата Европы - "скуадра адзурра" порадовала качественным футболом, однако споткнулась на яркой Франции Роже Лемерра. Мог остаться, но после сокрушительной критики Сильвио Берлускони взял весь удар на себя и повел себя как настоящий мужчина ради сохранения имиджа игроков.

Последним местом работы была "Фиорентина", в 2005 ушел на пенсию.

Нуну Эшпириту Санту

Нуну Эшпириту Санту выступал в "Витории" Гимарайнш, "Депортиво" Ла-Коруньи, "Порту" Жозе Моуринью и еще нескольких незначительных командах, но так и не стал звездой. Формально португалец имеет ряд наград, среди которых Кубок УЕФА и Лига чемпионов, однако его роль в течение двух судьбоносных сезонов в составе "драконов" была небольшой.

Зато Санту сам умеет ставить интересный футбол - например, его симпатичный "Риу Аве" в 2014-м дошел до финала Кубка Португалии и Кубка португальской лиги (только в обоих случаях выиграла "Бенфика"). Эти победы вывели коллектив в Лигу Европы, где потом произошла встреча с киевским "Динамо" - правда, на мостике уже находился Педру Мартинш.

С "Валенсией" Нуну попал в топ-четверку Ла Лиги, из "Порту" же финишировал вторым в Примейре 2016/17, но квалифицировался в 1/8 ЛЧ, где не справился с туринским "Ювентусом", будущим серебряным призером розыгрыша.

"Вулверхэмптон" также должен быть благодарен - "волки" повысились из Чемпионшипа, в 2019-м заняли седьмую строчку Премьер-лиги, а дальше здорово показали себя в Лиге Европы, где их в четвертьфинале остановила "Севилья".

Думаем, что даже проблемы в "Тоттенхэме" не подорвали авторитет Нуну - надо понимать, что они системные и не решаются годами (иначе бы шпоры не пропускали пять мячей за 20 минут). Сегодня Эшпириту Санту руководит саудовским "Аль-Иттихадом", которому принес Суперкубок страны, а прямо сейчас лидирует в чемпионате - на 3 очка опережает "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

Хулен Лопетеги

Как футболист, Лопетеги себя слабо реализовал - да, он оставил заметный след в "Райо Вальекано", однако не засвидетельствовал класс в "Реале" и "Барселоне". Что касается тренерства, то оно кажется очень контрастным - Хулен может похвастаться успехами с молодежкой Испании и Севильей, но вместе с тем его преследуют провалы в Порту и Мадриде.

Конечно, не все однозначно - сложно мотивировать и запустить команду, которая, во-первых, выиграла три подряд Лиги чемпионов и, во-вторых, потеряла тренера (Зинедин Зидан) и игрока (Криштиану Роналду), вокруг которых функционировала годами. Но глобально, при нынешних обстоятельствах Лопетеги закрыт путь к топам, ставящим перед собой постоянную борьбу за трофеи.

Это плохо? Думаем, что нет. Хулен прекрасно "прокачивает" коллективы, не нагруженные чрезмерным давлением - так в 2020-м "Севилья" отпраздновала очередной триумф в Лиге Европы, разобравшись с "Интером". К сожалению, прощание с "нервионцами" не сложилось, но здесь стоит прежде всего спрашивать с Рамона Мончи, который провел надлежащую трансферную кампанию.

Да и сейчас Лопетеги в тренде - баск не побоялся принять "Вулверхэмптон", который после Бруну Лаже стоял на вылет из Премьер-лиги. Учитывая, что "волки" давно покинули зону вылета, обыграли "Ливерпуль", "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Челси" и крепкий "Брентфорд", то у Хулена нет оснований волноваться - свою задачу он выполнит.