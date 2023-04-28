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Матч Рух – Ингулец все же получит VAR

Премьер-лига
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Это произойдет в 25-м туре УПЛ

Матч Рух – Ингулец все же получит VAR

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

На матче 25-го тура УПЛ "Рух" - "Ингулец" будет работать бригада VAR, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, на поединке будет основная бесплатная машина видеосистемы повторов, а не дополнительная заказная.

Напомним, "Рух" заказал VAR на первую игру между командами в Петрово (хозяева победили 1:0), но руководители "Ингульца" отметили, что не увидели письма от УПЛ и не предоставили соответствующего согласия.

Игра 25-го тура состоится 8 мая и начнется в 15:00.

"Ингулец" идет 9-м в турнирной таблице, а "Рух" располагается в зоне вылета - 15-м.

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТаТоТаке

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