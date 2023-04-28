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Степаненко: Мечтаю снова сыграть на Донбасс Арене

Премьер-лига
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Капитан "Шахтера" рассказал о своей главной мечте

Степаненко: Мечтаю снова сыграть на Донбасс Арене

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко признался, что надеется вернуться в Донецк, который ныне оккупированный Россией, и сыграть на "Донбасс Арене".

"Хочу продолжать играть, мотивация и силы у меня есть. Несмотря на войну, моя самая большая мечта – сыграть на "Донбасс Арене". Иногда молодые игроки меня спрашивают, сыграем ли мы на "Донбасс Арене". Конечно, сыграем, потому что я хочу сделать это.

Не хочу опускать планку своих выступлений. Если буду видеть, что могу и дальше играть на этом уровне, то буду продолжать. А если скажут, что не тяну, то не стану опускать свое имя", - сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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