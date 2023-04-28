Шовковский: В игре все было прекрасно. Понимали, за счет чего будет действовать Металлист

Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу команды над харьковским "Металлистом" (3:1) в матче 23-го тура УПЛ.

– Добрый день. Надеюсь, что он будет хорошим для всей Украины. Знаем, что сегодня ночью происходило в Украине ... Футбол, слава Богу, продолжается, но понимаем, что для нас сейчас самой ценной будет другая, главная победа. А теперь давайте по матчу.

– Какие ваши впечатления от первой вашей игры в статусе тренера? И сравните волнения, которые присутствуют во время матчей как тренер и как игрок.

– Это другие волнения. Когда ты играл, то отвечал за свои действия, в определенной степени - за настрой. Ты чувствуешь, каким образом можешь влиять на коллектив, на команду, на игроков. Должен быть уверенным в себе. В принципе, такая же уверенность в себе должна быть и у тренера, который сидит на скамейке.

Но хочу подчеркнуть, что у нас есть главный тренер. К сожалению, так случилось, что у него проблемы со здоровьем. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления, хотим, чтобы операция прошла без каких-то осложнений.

Относительно моего первого личного опыта, то мы постоянно были на связи, постоянно контактируем с главным тренером. Есть определенная система подготовки, которая не меняется, менять ее ни в коем случае нельзя. Поэтому все нормально, все происходит так, как и планировалось.

– Игрой насколько довольны?

– В игре все было прекрасно, все было нормально, мы контролировали игру. Не все удавалось, хотя имели моменты и в первом тайме. Понимали, за счет чего будет действовать наш соперник. Кое-что ему удавалось, потому что мы пропустили несколько острых выпадов. Потом забили два мяча и все якобы должно было быть замечательно. Но досадная ошибка - и команда как-то растерялась. Будем анализировать, почему так случилось. Ошибаются все. Проблема не в том, что ошиблись и пропустили гол. Проблема в том, что после этого растерялись. Пропустили и возник сумбур - пока не забили в третий раз.

– В первом тайме "Металлист" очень хорошо оборонялся, а в начале второго была красная карточка в составе вашего соперника. Насколько это помогло "Динамо" забить и победить в этом матче?

– Мы старались активно не давать им разыгрывать в мяч. А когда появилось преимущество у одного игрока, то было намного проще. Мы прижали соперника и пытались ускорить игру, чтобы ограничить их во времени, в пространстве, чтобы они больше ошибались. Нам это, в принципе, удалось. Индивидуальное мастерство должно быть всегда и везде. И в обороне, и в атаке, и в передачах мяча.

Мы говорили, мы рассказывали игрокам, что мы не можем забить гол, если мы не будем бить по воротам. В конце концов первый гол забили дальним ударом. А потом уже организовали хорошие комбинации, благодаря которым забили второй и третий мячи, - резюмировал Шовковский.