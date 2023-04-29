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Рух – Ворскла: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Прямая онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Рух – Ворскла: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

ФК "Ворскла" / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Смена тренера пока не принесла львовянам дивидендов. "Рух" заставил понервничать "Днепр-1" и "Динамо", но в последних семи матчах команда взяла всего семь очков и идет в зоне переходных матчей. Впрочем, до двенадцатой строчки отставание лишь в четыре очка, поэтому для "желто-черных" еще ничего не потеряно. "Ворскла" после провального старта в 2023 году наконец-то набрала обороты и выиграла три поединка кряду. Коллектив Виктора Скрипника уже поднялся на седьмую строчку и отстает от пятого еврокубкового места на пять очков.

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Чемпионат Украины. 23-й тур
29 апреля. Начало в 15:00
"Рух" - "Ворскла"
Трансляция - Youtube-канал Football Hub
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов) смотреть футбол онлайн
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