Рух – Ворскла: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Смена тренера пока не принесла львовянам дивидендов. "Рух" заставил понервничать "Днепр-1" и "Динамо", но в последних семи матчах команда взяла всего семь очков и идет в зоне переходных матчей. Впрочем, до двенадцатой строчки отставание лишь в четыре очка, поэтому для "желто-черных" еще ничего не потеряно. "Ворскла" после провального старта в 2023 году наконец-то набрала обороты и выиграла три поединка кряду. Коллектив Виктора Скрипника уже поднялся на седьмую строчку и отстает от пятого еврокубкового места на пять очков.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Украины. 23-й тур

29 апреля. Начало в 15:00

"Рух" - "Ворскла"

Трансляция - Youtube-канал Football Hub

Текстовая трансляция - UA-Футбол