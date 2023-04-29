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Рух - Ворскла 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Львовяне вырывают ничью на 90+1

Рух - Ворскла 1:1. Обзор матча и видео голов

fcrukh.com

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В рамках 23 тура чемпионата Украины подопечные Виталия Пономарева расписали ничью с командой Виктора Скрипника. Гости первыми открыли счет во встрече – в начале второго тайма. Однако в самой концовке "львы" заработали пенальти и вырвали ничью. После этого тура "Рух" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Ворскла" – 7-е.

VBET-лига. 23-й тур

29 апреля, Львов, стадион "Львов Арена"

"Рух" (Львов) – "Ворскла" (Полтава) 1:1

Голы: Климчук (90+1, пен) - Степанюк (58)

Предупреждения: Сефери – Яворский, Челядин

Удаление: Яворский (90, фол последней надежды)

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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