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Рух - Ворскла 1:1. Обзор матча и видео голов
Львовяне вырывают ничью на 90+1
fcrukh.com
В рамках 23 тура чемпионата Украины подопечные Виталия Пономарева расписали ничью с командой Виктора Скрипника. Гости первыми открыли счет во встрече – в начале второго тайма. Однако в самой концовке "львы" заработали пенальти и вырвали ничью. После этого тура "Рух" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Ворскла" – 7-е.
VBET-лига. 23-й тур
29 апреля, Львов, стадион "Львов Арена"
Голы: Климчук (90+1, пен) - Степанюк (58)
Предупреждения: Сефери – Яворский, Челядин
Удаление: Яворский (90, фол последней надежды)
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