Ковалец: Мы могли забить мяч, но пропустили с пенальти, и уже было труднее

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал поражение от "Днепра-1" в рамках 23-го тура чемпионата Украины.

"Игроки отдали много сил, для того чтобы был положительный результат. Однако, к сожалению, мы проиграли. Понимаем, что сейчас нам нужно восстановить эмоции, энергию и готовиться к следующим матчам.

В начале первого тайма у нас был хороший момент. Мы могли забить мяч, но пропустили с пенальти, и уже было труднее. Хотя опять же были неплохие предпосылки для того, чтобы забить.

Но результат есть, мы его принимаем и готовимся к следующим матчам. Опять же хочется поблагодарить ВСУ. Россия все не успокоится, к сожалению. Вчера был мощный ракетный удар по нашей стране. Соболезнования погибшим. Украина победит. А сегодняшний матч – это игра. Поэтому можем только поздравить "Днепр-1" с победой", – рассказал Ковалец.