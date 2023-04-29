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Скрипник о матче с Рухом: Сегодня мы потеряли 2 очка
Коуч полтавчан об упущенной победе на 90+1
Фото: Александр Приходько
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал
"Впечатление такое что, когда ты на последних минутах пропускаешь решающий гол, то это наверняка не прибавляет позитива. Но я могу сказать, что мы играли очень хорошо против мяча. Мы хотели забить, что мы и сделали.
Честно говоря, не видел каких-либо голевых моментов у "Руха", но это футбол. Такое тоже бывает – длинный мяч, нападающий лучше сориентировался. Случилось то, что случилось.
Скучаем, но уже в четверг мы будем играть против "Динамо". Тогда уж будем смотреть. А так я могу сказать, что сегодня мы потеряли 2 очка", – сказал Скрипник.
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