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Скрипник о матче с Рухом: Сегодня мы потеряли 2 очка

Премьер-лига
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Коуч полтавчан об упущенной победе на 90+1

Скрипник о матче с Рухом: Сегодня мы потеряли 2 очка

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал ничью со львовским "Рухом" в рамках 23-го тура чемпионата Украины.

"Впечатление такое что, когда ты на последних минутах пропускаешь решающий гол, то это наверняка не прибавляет позитива. Но я могу сказать, что мы играли очень хорошо против мяча. Мы хотели забить, что мы и сделали.

Честно говоря, не видел каких-либо голевых моментов у "Руха", но это футбол. Такое тоже бывает – длинный мяч, нападающий лучше сориентировался. Случилось то, что случилось.

Скучаем, но уже в четверг мы будем играть против "Динамо". Тогда уж будем смотреть. А так я могу сказать, что сегодня мы потеряли 2 очка", – сказал Скрипник.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Рух (Львов)
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Источник:
Ruh TV

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