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Худжамов: У Шовковского два динамовских сердца. Кому, как не ему, спасать Динамо

Премьер-лига
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Кому, как не СаШо?

Худжамов: У Шовковского два динамовских сердца. Кому, как не ему, спасать Динамо

instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Новина українською

Экс-голкипер "Шахтера" и "Динамо" Рустам Худжамов высказал свое мнение относительно назначения Александра Шовковского исполняющим обязанности главным тренером киевской команды.

"Знаете, когда говорят о человеке с динамовским сердцем, то у Саши Шовковского два таких сердца. Он полностью отдан этому клубу, наделен интеллектом и обладает авторитетом в команде.

Так что кому, как не ему, спасать "Динамо". Он уже поработал в структуре клуба в роли помощника главного тренера, знает работу изнутри, знает игроков, их возможности", – сказал Худжамов.

Напомним, что Шовковский будет тренировать "Динамо", пока Мирча Луческу находится на больничном.

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В статье: Александр Шовковский Рустам Худжамов Динамо (Киев)
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Источник:
Експрес

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