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Худжамов: У Шовковского два динамовских сердца. Кому, как не ему, спасать Динамо
Кому, как не СаШо?
instagram.com/oleksandrshovkovskyi
Экс-голкипер "Шахтера" и "
"Знаете, когда говорят о человеке с динамовским сердцем, то у Саши Шовковского два таких сердца. Он полностью отдан этому клубу, наделен интеллектом и обладает авторитетом в команде.
Так что кому, как не ему, спасать "Динамо". Он уже поработал в структуре клуба в роли помощника главного тренера, знает работу изнутри, знает игроков, их возможности", – сказал Худжамов.
Напомним, что Шовковский будет тренировать "Динамо", пока Мирча Луческу находится на больничном.
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