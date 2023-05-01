Худжамов: У Шовковского два динамовских сердца. Кому, как не ему, спасать Динамо

Экс-голкипер "Шахтера" и " Динамо " Рустам Худжамов высказал свое мнение относительно назначения Александра Шовковского исполняющим обязанности главным тренером киевской команды.

"Знаете, когда говорят о человеке с динамовским сердцем, то у Саши Шовковского два таких сердца. Он полностью отдан этому клубу, наделен интеллектом и обладает авторитетом в команде.

Так что кому, как не ему, спасать "Динамо". Он уже поработал в структуре клуба в роли помощника главного тренера, знает работу изнутри, знает игроков, их возможности", – сказал Худжамов.