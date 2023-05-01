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Ващук: Думаю, Шовковский сможет встряхнуть Динамо, чтобы команда играла лучше

Премьер-лига
(1 голосов)

СаШо пока что идет без потерянных очков

Ващук: Думаю, Шовковский сможет встряхнуть Динамо, чтобы команда играла лучше

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Владислав Ващук высказал свое мнение относительно назначения Александра Шовковского исполняющим обязанности главным тренером киевской команды.

"Ну, а кого вы бы предложили на это место, если не Шовковского? В конце концов, его кандидатуру подал Мирча Луческу, который по совместной работе знает все сильные черты Саши.

Иногда футбольный коллектив нужно встряхнуть, чтобы он стал лучше играть. Думаю, новый тренер это сделает. Мы сейчас на четвертом месте, и это удручает. Саша привык быть чемпионом. Он должен вдохновить нынешних игроков "Динамо» на новые победы", – сказал Ващук.

Напомним, что Шовковский будет тренировать "Динамо", пока Мирча Луческу находится на больничном.

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В статье: Александр Шовковский Владислав Ващук Динамо (Киев)
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Источник:
Експрес

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