Ващук: Думаю, Шовковский сможет встряхнуть Динамо, чтобы команда играла лучше

Экс-защитник " Динамо " Владислав Ващук высказал свое мнение относительно назначения Александра Шовковского исполняющим обязанности главным тренером киевской команды.

"Ну, а кого вы бы предложили на это место, если не Шовковского? В конце концов, его кандидатуру подал Мирча Луческу, который по совместной работе знает все сильные черты Саши.

Иногда футбольный коллектив нужно встряхнуть, чтобы он стал лучше играть. Думаю, новый тренер это сделает. Мы сейчас на четвертом месте, и это удручает. Саша привык быть чемпионом. Он должен вдохновить нынешних игроков "Динамо» на новые победы", – сказал Ващук.