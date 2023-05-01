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Сабо: Шовковского еще рановато подпускать к должности главного тренера Динамо, ему бы еще обтесаться
Но если назначили - нужно поддержать
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-коуч "
"Я думаю, что подпускать Сашу к этой должности рановато, ему бы еще "обтесаться" в роли помощника главного тренера. Но руководство клуба решило назначить именно его, и теперь мы должны поддерживать Шовковского и пожелать ему удачи", – сказал Ващук.
Напомним, что Шовковский будет тренировать "Динамо", пока Мирча Луческу находится на больничном.
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