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Сабо: Шовковского еще рановато подпускать к должности главного тренера Динамо, ему бы еще обтесаться

Премьер-лига
(1 голосов)

Но если назначили - нужно поддержать

Сабо: Шовковского еще рановато подпускать к должности главного тренера Динамо, ему бы еще обтесаться

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-коуч "Динамо" Владислав Ващук высказал свое мнение относительно назначения Александра Шовковского исполняющим обязанности главным тренером киевской команды.

"Я думаю, что подпускать Сашу к этой должности рановато, ему бы еще "обтесаться" в роли помощника главного тренера. Но руководство клуба решило назначить именно его, и теперь мы должны поддерживать Шовковского и пожелать ему удачи", – сказал Ващук.

Напомним, что Шовковский будет тренировать "Динамо", пока Мирча Луческу находится на больничном.

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В статье: Александр Шовковский Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
01.05.2023 в 22:25
Йожефович з висоти своїх років призначав би тренерів 65+. Ідеально обтесаних.
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