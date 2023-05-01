Сабо: Шовковского еще рановато подпускать к должности главного тренера Динамо, ему бы еще обтесаться

Экс-коуч " Динамо " Владислав Ващук высказал свое мнение относительно назначения Александра Шовковского исполняющим обязанности главным тренером киевской команды.

"Я думаю, что подпускать Сашу к этой должности рановато, ему бы еще "обтесаться" в роли помощника главного тренера. Но руководство клуба решило назначить именно его, и теперь мы должны поддерживать Шовковского и пожелать ему удачи", – сказал Ващук.