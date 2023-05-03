Болельщики Руха выбрали лучшего игрока команды по итогам апреля

Болельщики "Руха" в голосовании в соцсетях признали Юрия Климчука лучшим игроком "желто-черных" в апреле, сообщает клубная пресс-служба.

Именно гол форварда львовской команды принес "руховцам" ничью 1:1 в последнем матче с "Ворсклой". Так же он отличился и в предыдущем поединке против "Днепра-1" (2:3).

"Признание болельщиков - это всегда приятно. Но, если честно, перед ними мы немного провинились. Будем стараться исправлять нашу турнирную ситуацию в следующих матчах. Тем более, личные награды - это не самое важное, главное - успешные результаты всей команды.

Сейчас мы упорно готовимся к ближайшим матчам. Это, так сказать, поединки за 6 очков, график очень насыщенный, поэтому нельзя терять концентрацию ни на мгновение. Нам обязательно нужно набирать очки, и мы приложим максимум усилий для того, чтобы сделать это.

За своими статистическими показателями я не слежу очень внимательно. Но всегда хочется забивать голы, побеждать, улучшать ситуацию в турнирной таблице и прогрессировать. Надеюсь и верю, что мои самые большие личные победы в составе "Руха" еще впереди. А пока все внимание к ближайшим играм, которые для нас чрезвычайно важны", - сказал Климчук.