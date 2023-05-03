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Траоре: Еще будут поединки с конкурентами, с тем же Днепром-1 - все в наших руках

Премьер-лига
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Чемпионат входит в завершающую фазу

Траоре: Еще будут поединки с конкурентами, с тем же Днепром-1 - все в наших руках

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Форвард "Шахтера" Лассина Траоре прокомментировал победу своей команды над "Минаем" (1:0) в матче 24-го утра УПЛ.

– Поздравляем с победой! Какие впечатления после игры с "Минаем"?

– Спасибо! Мы счастливы, ведь удалось взять три очка. Это был тяжелый матч, хотя мы могли забивать больше, но самое главное – три очка. Нам предстоит сыграть шесть финалов и настраиваемся на эти поединки.

– В двух последних матчах ты забиваешь. Что это значит для тебя?

– Радуюсь, что помогаю команде. В каждой игре мы берем по три балла – это основное, а я мог бы не забивать, только бы команда побеждала! Три очка в этом случае – самое приятное.

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– Можно ли говорить, что достиг оптимальных кондиций?

– Автоматизм моего взаимодействия с игроками растет, а также вернулись такие хорошие вингеры, как Зубков и Швед, с которыми имею хорошее понимание, что только в пользу команды.

– Доверие тренера было важным в случае с твоей травмой?

– Это придало уверенности и надежды. Клуб верит в меня, я тоже отношусь к "Шахтеру" с любовью, то есть у нас отличные отношения.

– Что скажешь о шансах "Шахтера" на чемпионство?

– Мы на завершающей стадии чемпионата и еще будут поединки с конкурентами, с тем же "Днепром-1" уже скоро сыграем. Теперь все в наших руках. Но чтобы взять титул, нужно бороться во всех матчах.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) ФК Минай
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