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Заря гарантировала себе участие в еврокубках 2023/24
Три места из пяти уже заняты
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Следом за "Шахтером" и "Днепром-1" третий представитель УПЛ гарантировал себе участие в еврокубовом сезоне 2023/24. Этим представителем стала "Заря".
В 24-м туре луганчане набрали три очка и оторвались от команд, идущих ниже пятого места, на недостижимое расстояние. Самая низкая позиция, на которой теперь может финишировать "Заря" – пятое место и квалификация Лиги конференций.
В целом команда имеет шансы оказаться в любом из трех европейских турниров. Минимум – Лига конференций; есть шансы на Лигу Европы и Лигу чемпионов.
Для "Зари" это будет десятый сезон на европейской арене под флагом независимой Украины. В предыдущих девяти команда добыла в украинскую Таблицу коэффициентов 27.5 очков. По общему вкладу в Таблицу коэффициентов это шестое место среди всех участников еврокубков от Украины за все времена Независимости, по среднему вкладу (количество очков - количество сезонов) – восьмое.
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