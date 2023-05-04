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Днепр-1 и Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 24-го тура

Премьер-лига
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Пеглоу наколотил хет-трик Металлисту, Динамо одолело Ворсклу

Днепр-1 и Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 24-го тура

upl.ua

Новина українською

Экспертный совет УПЛ назвал лучших игрока и тренера 24-го тура чемпионата Украины текущего сезоне.

По итогам голосования лучшим тренером признан исполняющий обязанности "Динамо" Александр Шовковский. Киевляне в непростом выездном поединке смогли одержать волевую победу над "Ворсклой" (2:1).

Ну а лучшим игроком был признан вингер "Днепра-1" Жуау Пеглоу, который оформил хет-трик в матче с "Металлистом" (5:0). Интересно, что это первые голы бразильца за днепрян.

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В статье: Александр Шовковский Динамо (Киев) СК Днепр-1 Жоао Пеглоу
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Источник:
УПЛ

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