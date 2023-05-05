  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Кривбасса: Мы наиграли на победу с Ингульцом, но в итоге ничья
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Кривбасса: Мы наиграли на победу с Ингульцом, но в итоге ничья

Премьер-лига
(1 голосов)

Соперники обошлись без забитых голов

Хавбек Кривбасса: Мы наиграли на победу с Ингульцом, но в итоге ничья

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский поделился мыслями о выездном матче 24-го тура УПЛ против петровского "Ингульца" (0:0).

- Дмитрий, в концовке пробивал Задерака, мяч летел, кажется, уже в ворота, но попали в тебя. Неприятый момент?

- Очень. Как говорится оказался не в то время, не в том месте. Не успел отвернуться от мяча, не хватило места на той позиции, что я оказался. Возможно, был бы гол. К сожалению, имеем что имеем.

Читайте такжеУПЛ. Ингулец - Кривбасс 0:0. Качели, но с малой амплитудой

- На табло - 0:0. Наверное, не тот результат, на который наиграл "Кривбасс" сегодня?

- Конечно. Ведь нас устраивала только победа. Моменты были также у "Ингульца", но у нас их было больше. "Кривбасс" сегодня наиграл на победу, но в итоге только одно очко.

- У тебя также было как минимум два шанса, чтобы забить. Расстроен, что не удалось поразить ворота?

- Есть такое. Очень хотел забить и помочь команде победить. Точно могу сказать: такие моменты надо реализовывать, будем над этим работать в дальнейшем. Где-то не хватило техники, ведь сначала головой пробил мимо ворот, потом в касание выше, - рассказал Хомченовский.

Читайте такжеВернидуб: Не сумели дожать Ингулец. Это говорит о том, что мы немного не умеем позиционно атаковать
По теме
yellow-arrow
На следующий день после операции Луческу был на клубной базе
yellow-arrow
Луганская Заря отмечает 100-летний юбилей
yellow-arrow
Климчук - о ничьей с Металлистом 1925: Это должна была быть наша победная игра
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде