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Хавбек Кривбасса: Мы наиграли на победу с Ингульцом, но в итоге ничья
Соперники обошлись без забитых голов
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский поделился мыслями о выездном матче 24-го тура УПЛ против петровского "Ингульца" (0:0).
- Дмитрий, в концовке пробивал Задерака, мяч летел, кажется, уже в ворота, но попали в тебя. Неприятый момент?
- Очень. Как говорится оказался не в то время, не в том месте. Не успел отвернуться от мяча, не хватило места на той позиции, что я оказался. Возможно, был бы гол. К сожалению, имеем что имеем.
- На табло - 0:0. Наверное, не тот результат, на который наиграл "Кривбасс" сегодня?
- Конечно. Ведь нас устраивала только победа. Моменты были также у "Ингульца", но у нас их было больше. "Кривбасс" сегодня наиграл на победу, но в итоге только одно очко.
- У тебя также было как минимум два шанса, чтобы забить. Расстроен, что не удалось поразить ворота?
- Есть такое. Очень хотел забить и помочь команде победить. Точно могу сказать: такие моменты надо реализовывать, будем над этим работать в дальнейшем. Где-то не хватило техники, ведь сначала головой пробил мимо ворот, потом в касание выше, - рассказал Хомченовский.
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