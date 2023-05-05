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Хорошая новость для Ротаня. Крыськив вернулся в общую группу Шахтера
Хавбек восстановился и должен сыграть на молодежном Евро-2023
shakhtar.com
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В пятницу, 5 мая, команда отработала утреннюю тренировку в загородном спортивном комплексе "Святошин".
Клуб отдельно отмечает возвращение в общую группу полузащитника Дмитрия Криськива.
Также к беговой работе перешел вингер Иван Петряк, а по отдельной программе занимался голкипер Дмитрий Ризник.
Ранее сообщалось, что Крыськив может пропустить остаток нынешнего сезона УПЛ и молодежный Евро-2023 из-за серьезного повреждения, однако, как видим, ситуация оказалась не такой сложной.
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