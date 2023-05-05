Хорошая новость для Ротаня. Крыськив вернулся в общую группу Шахтера

" Шахтер " продолжает подготовку к выездному матчу УПЛ с "Александрией", который состоится в эти выходные.

В пятницу, 5 мая, команда отработала утреннюю тренировку в загородном спортивном комплексе "Святошин".

Клуб отдельно отмечает возвращение в общую группу полузащитника Дмитрия Криськива.

Также к беговой работе перешел вингер Иван Петряк, а по отдельной программе занимался голкипер Дмитрий Ризник.

Ранее сообщалось, что Крыськив может пропустить остаток нынешнего сезона УПЛ и молодежный Евро-2023 из-за серьезного повреждения, однако, как видим, ситуация оказалась не такой сложной.