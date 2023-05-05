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Хорошая новость для Ротаня. Крыськив вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек восстановился и должен сыграть на молодежном Евро-2023

Хорошая новость для Ротаня. Крыськив вернулся в общую группу Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к выездному матчу УПЛ с "Александрией", который состоится в эти выходные.

В пятницу, 5 мая, команда отработала утреннюю тренировку в загородном спортивном комплексе "Святошин".

Клуб отдельно отмечает возвращение в общую группу полузащитника Дмитрия Криськива.

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Также к беговой работе перешел вингер Иван Петряк, а по отдельной программе занимался голкипер Дмитрий Ризник.

Ранее сообщалось, что Крыськив может пропустить остаток нынешнего сезона УПЛ и молодежный Евро-2023 из-за серьезного повреждения, однако, как видим, ситуация оказалась не такой сложной.

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В статье: Иван Петряк Шахтер (Донецк) Дмитрий Крыськив Дмитрий Ризник
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (2)
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Cassid (Kiev)
05.05.2023 в 19:59
Особой пикантности заголовку придает тот факт, что следующий матч Шахтера будет против Александрии.
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scorpius (Ck)
05.05.2023 в 19:52
Отлично! Очень нужен хотя бы пока на замену.
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