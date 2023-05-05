Ворскла по требованию фанатов прекратила сотрудничество с двумя игроками, которые после 2014 года играли в Крыму и России

" Ворскла " прекратила сотрудничество с двумя игроками - Андреем Кравчуком и Иваном Пономаренком. Оба футболиста играли в России и оккупированном Крыму после начала российско-украинской войны. Такую информацию дает ведущий проекта "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"По моей информации, произошла встреча между руководством "Ворсклы" и представителями ультрас, конкретной фанатской группировки, которая нас сейчас с вами защищает. Ультрас "Ворсклы" требовали, чтобы из команды ушли Кравчук и Пономаренко. Руководство "Ворсклы" пошло навстречу", - сказал Спиваковский.

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Отметим, что на сайте полтавского клуба оба больше не числятся игроками первой команды.

Напомним, вратарь Иван Пономаренко выступал на территории оккупированного Крыма в "Крымтеплице-2" и "Уютном", а полузащитник Андрей Кравчук до начала полномасштабного вторжения играл за московское "Торпедо".