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Ворскла по требованию фанатов прекратила сотрудничество с двумя игроками, которые после 2014 года играли в Крыму и России

Премьер-лига
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Речь идет об Андрее Кравчуке и Иване Пономаренко

Ворскла по требованию фанатов прекратила сотрудничество с двумя игроками, которые после 2014 года играли в Крыму и России

vorskla.com.ua

Новина українською

"Ворскла" прекратила сотрудничество с двумя игроками - Андреем Кравчуком и Иваном Пономаренком. Оба футболиста играли в России и оккупированном Крыму после начала российско-украинской войны. Такую информацию дает ведущий проекта "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"По моей информации, произошла встреча между руководством "Ворсклы" и представителями ультрас, конкретной фанатской группировки, которая нас сейчас с вами защищает. Ультрас "Ворсклы" требовали, чтобы из команды ушли Кравчук и Пономаренко. Руководство "Ворсклы" пошло навстречу", - сказал Спиваковский.

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Отметим, что на сайте полтавского клуба оба больше не числятся игроками первой команды.

Напомним, вратарь Иван Пономаренко выступал на территории оккупированного Крыма в "Крымтеплице-2" и "Уютном", а полузащитник Андрей Кравчук до начала полномасштабного вторжения играл за московское "Торпедо".

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В статье: Ворскла (Полтава) война с россией Андрей Кравчук Иван Пономаренко
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.05.2023 в 21:30
так Крым же наш украинский --за что увольнять
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