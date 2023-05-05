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Ворскла по требованию фанатов прекратила сотрудничество с двумя игроками, которые после 2014 года играли в Крыму и России
Речь идет об Андрее Кравчуке и Иване Пономаренко
vorskla.com.ua
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"По моей информации, произошла встреча между руководством "Ворсклы" и представителями ультрас, конкретной фанатской группировки, которая нас сейчас с вами защищает. Ультрас "Ворсклы" требовали, чтобы из команды ушли Кравчук и Пономаренко. Руководство "Ворсклы" пошло навстречу", - сказал Спиваковский.
Отметим, что на сайте полтавского клуба оба больше не числятся игроками первой команды.
Напомним, вратарь Иван Пономаренко выступал на территории оккупированного Крыма в "Крымтеплице-2" и "Уютном", а полузащитник Андрей Кравчук до начала полномасштабного вторжения играл за московское "Торпедо".
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