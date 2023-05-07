Система видеоповторов в 25-м туре УПЛ не будет на матчах первой тройки чемпионата

Система видеоповиторов в 25-м туре Украинской Премьер-лиги будет представлена всего на двух матчах.

Речь идет о поединках "Кривбасс" - "Динамо" и "Рух" - "Ингулец", которые назначены на 8 мая. Главными арбитрами этих встреч будут соответственно Ярослав Козик и Екатерина Монзуль.

Ни один из матчей 7 мая назначения бригады ВАР не получил.

25 тур

07.05.2023

"Черноморец" - "Днепр-1". Одесса. Стадион "Черноморец". 13.00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), ассистенты арбитра - Думенко В.П. (Харьков), Сердюк Д.А. (Полтава), четвертый арбитр - Абдула А.Б. (Харьков), наблюдатель арбитража - Ярмолинский Л.М. (Киевская обл.). Делегат УАФ - Лютый В.А. (запорожье).

"Металлист" - "Львов". Симферополь. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), ассистенты арбитра - Гашков Е.Л. (Черновцы), Чопилко Т.Г. (Киевская обл.), четвертый арбитр - Соловьян О.М. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража - Коваленко Г.Б. (Одесса). Делегат УАФ - Наскалов В.Б. (Закарпатская обл.)

"Александрия" - "Шахтер". Александрия. Стадион "Ника". 15.00. Арбитр - Дердо О.В. (Черноморск), ассистенты арбитра - Чертоляс М.В. (Херсон), Запороженко Д.И. (Запорожье), четвертый арбитр - Романов В.М. (Днепр), наблюдатель арбитража - Кутаков Д.А. (Киевская обл.). Делегат УАФ - Павленко И.М. (Винница).

08.05.2023

"Кривбасс" - "Динамо". Кривой Рог. СК "Горняк". 13.00. Арбитр - Козык Я.В. (Мукачево), ассистенты арбитра - Матяш В.В. (Донецк), Шлончак С.М. (Черкассы), четвертый арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), наблюдатель арбитража - Хиблин И.М. (Хмельницкий). Арбитр ВАА - Копиевский В.В. (Кропивницкий), ассистент ВАА - Скрипка А.М. (Кропивницкий), наблюдатель ВАА - Мосейчук Ю.Ю. (Черновцы). Делегат УАФ - Нечипоренко А.С. (Харьков).

"Минай" - "Ворскла". Минай. Стадион "Минай-Арена". 14.00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), ассистенты арбитра - Марулин С.Ю. (Херсонская обл.), Журибида В.В. (Луцк), четвертый арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), наблюдатель арбитража - Плужник А.А. (Харьков). Делегат УАФ - Клим Т.П. (Ивано-Франковск).

"Рух" - "Ингулец". Львов. Стадион "Арена Львов". 15.00. Арбитр - Монзуль К.В. (Харьков), ассистенты арбитра - Стрелецкая М.С. (Суммы), Грушко С.А. (Киевская обл.), четвертый арбитр - Козорог К.В. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража - Кран А.В. (Харьков). Арбитр ВАА - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), ассистент ВАА - Корнийко А.С. (Миргород), наблюдатель ВАА – Лисенчук С.Г. (Киевская обл.). Делегат УАФ - Бондаренко Ю.В. (АР Крым).

"Верес" - "Колос". Ровно. Стадион "Авангард". 15.00. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса), ассистенты арбитра - Котубей П.В. (Закарпатская обл.), Юхименко М.В. (Луцк), четвертый арбитр – Шандор О.А. (Львов), наблюдатель арбитража - Деревинский О.М. (Хмельницкий). Делегат УАФ - Сушко Г.М. (Луганская обл.).

"Заря" - "Металлист 1925". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 17.00. Арбитр - Деревинский А.А. (Хмельницкий), ассистенты арбитра - Нижник В.А. (Винница), Коротин В.И. (Черкассы), четвертый арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), наблюдатель арбитража - Дердо В.Г. (Черноморск). Делегат УАФ - Таран А.М. (Киевская обл.).