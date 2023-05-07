Хацкевич: Самбрано? Я такого футболиста не помню. Если бы он играл, то я бы его запомнил

Экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал слова бывшего защитника киевского клуба Карлоса Самбрано, который недавно сказал, что в "Динамо" с ним обращались как с заключенным.

"Я такого футболиста не помню. Если бы он играл, то я бы его запомнил. Он просто числился в "Динамо", но на поле не выходил и ничем команде не помог. Он ничего не сделал для "Динамо" как игрок, и потому не заслуживает моего внимания. Я вообще не понимаю, как футболист, не принесший никакой пользы, может негативно высказываться в адрес своего бывшего клуба", – сказал Хацкевич.

Напомним, Карлос Самбрано был игроком за "Динамо" с 2018 по 2020 год, перейдя из российского "Рубина". За два года он ни разу не вышел на поле.