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Александрия - Шахтер 1:1. Интрига закручивается

Премьер-лига
(1 голосов)

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Александрия - Шахтер 1:1. Интрига закручивается

Фото: ФК Олександрія

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

VBET-лига. 25-й тур
7 мая, Александрия, стадион "Ника"
ФК Александрия - Шахтер 1:1
Голы: Николай Михайленко 9 - Кевин Келси 75
ФК Александрия: Никита Шевченко, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Викентий Волошин 58), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Сергей Логинов, Эмиль Мустафаев, Даниил Скорко, Юрий Копина (Демьян Чубатый 81), Сергей Рыбалка, Николай Михайленко
Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Кевин Келси 24), Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Марьян Швед (Александр Зубков 70), Невен Джурасек (Дмитрий Крыськив 46), Артём Бондаренко (Даниил Сикан 86), Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий (Богдан Михайличенко 70)
Предупреждения: Кевин Келси 38, Ярослав Ракицкий 68

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Комментарии (9)
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Консул (Звягель )
07.05.2023 в 17:05
Я за Дніпро.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.05.2023 в 17:03
дырда - подстилка: жк келси, когда на нём сфолили, неназначенный пеналь на келси, незасчитанный второй гол
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0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
07.05.2023 в 17:02
Суддя подарував шахтарю одне очко (метровий офсайд) , але на більше ані судді, ані шахтарю не вистачило. Олександрія - гідно!
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+1
-2
avatar
scorpius (Ck)
07.05.2023 в 17:04
А как же гол Зубкова? Продажный судейка обязан был помогать Шахтеру одержать победу!
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0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
07.05.2023 в 17:05
Двохметровий офсайд у Коноплі - це вже занадто.
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
07.05.2023 в 17:05
Двометровий? Ну ты совсем ку-ку...
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.05.2023 в 17:06
ты в своём уме? они на одной линии были
0
0
Alex-696 (Немирів)
07.05.2023 в 17:02
А чи не було офсайду на початку гольової атаки шохтьора?
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0
0
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scorpius (Ck)
07.05.2023 в 17:02
Ну а что, оно всё к этому и шло последние игры. Если Д-1 победит ту же Александрию на неделе, то уже они будут фаворитами на чемпионство.
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0

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