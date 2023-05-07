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Александрия - Шахтер 1:1. Интрига закручивается
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Фото: ФК Олександрія
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VBET-лига. 25-й тур
7 мая, Александрия, стадион "Ника"
ФК Александрия - Шахтер 1:1
Голы: Николай Михайленко 9 - Кевин Келси 75
ФК Александрия: Никита Шевченко, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Викентий Волошин 58), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Сергей Логинов, Эмиль Мустафаев, Даниил Скорко, Юрий Копина (Демьян Чубатый 81), Сергей Рыбалка, Николай Михайленко
Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Кевин Келси 24), Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Марьян Швед (Александр Зубков 70), Невен Джурасек (Дмитрий Крыськив 46), Артём Бондаренко (Даниил Сикан 86), Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий (Богдан Михайличенко 70)
Предупреждения: Кевин Келси 38, Ярослав Ракицкий 68
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