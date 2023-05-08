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Шаран: Заслуживали этой победы, но хотелось бы лучшей реализации

Премьер-лига
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Итог матча от главного тренера Миная

Шаран: Заслуживали этой победы, но хотелось бы лучшей реализации

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:0).

- По итогу сегодняшнего матча даже счет 1:0 был бы несправедливым для вашей команды. Не так ли?

– О несправедливости счета 1:0 не буду говорить, но в целом мы действительно заслуживали победы. Мы видели и понимали, как ребята готовились, они выполняли все, что было задумано и наработано. Конечно, хотелось бы лучшей реализации, хотелось бы решать судьбу матчей раньше. Сегодня только у одного Егора Твердохлеба были возможности забить раньше второй гол и закрыть игру.

Но не будем гневить Бога. Выиграли у очень серьезной добротной команды. Мы понимали, что "Ворскла" играла с "Динамо" на день позже, чем мы – с "Шахтером". Понимали, что у них будет тяжелый переезд. Поэтому мы выглядели свежее в течение первых 75 минут. Дальше немного "подсели", но сдержали, забили второй гол, порадовали себя и наших болельщиков. Довели все до логического окончания.

– Эмоции, которые были после матча с "Шахтером", сегодня помогли?

– В таких матчах, как с "Шахтером", всегда затрачивается много сил, эмоций, энергии. Было много шума из-за незасчитанного гола "Миная". Мы просили ребят переключиться. Они прислушались, переключились, начали действовать увереннее, чем в матче с "Шахтером". Матчи против таких соперников как "Шахтер", "Днепр-1" действительно добавляют эмоций на следующие игры.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владимир Шаран ФК Минай
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