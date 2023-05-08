Ван Леувен: В матче с Металлистом 1925 не все вышло в игре в обороне

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен рассказал об игре против "Металлиста 1925" (3:0) .

- Есть моменты, которые нужно реализовывать уже в первом тайме, чтобы дальше играть более спокойно. Сегодня Герреро, Русин, Антюх могли забивать раньше. Не все вышло в игре в обороне. Полузащитники должны больше подсказывать друг другу.

Во втором тайме забили свои моменты и имели возможность производить замены.

- Сегодня не было Имерекова и Бражко. Чье отсутствие было более заметно?

- Конечно, они постоянно играли до сегодняшнего дня и очень помогали команде. Но те ребята, которые играли в этом поединке, выглядели прилично и я доволен, что у нас такие игроки. Я не волнуюсь, когда футболисты получают карточки, потому что знаю, что у нас есть ребята, которые могут сыграть на таких же позициях.

- Капитаном сегодня был Шахов. Почему?

- Шахов – один из лидеров команды, который постоянно подсказывает и указывает на ошибки.

- Герреро вы говорили, чтобы он был более активен у ворот соперника…

- Я тоже говорил еще и по Антюху, Русину и некоторым другим, кто хочет брать инициативу на себя. Герреро и Русина мы заменили, потому что была такая возможность. Они немного отдохнут, а другие поиграют.

- Вы заменили в перерыве Кирилла Дришлюка.

- Я хотел большего от него. Подсказывали ему, объяснили, чего хотели. До игры я решил, что будет играть Кирилл, а не Дмитрий Мишнев, который может также сыграть на этой позиции. Сделал замену, потому что хотел получить большего от игрока этой позиции.

- Сегодня ваша команда закрыла игру в первый час.

- Я был бы больше доволен, если бы мы закрыли игру в первом тайме. Моменты у нас были для этого. Тогда бы раньше вышли на поле другие футболисты.