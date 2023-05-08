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Ван Леувен: В матче с Металлистом 1925 не все вышло в игре в обороне
Наставник луганчан - о матче с харьковчанами
Фото: Аліна Єрофеєва
Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен рассказал об
- Есть моменты, которые нужно реализовывать уже в первом тайме, чтобы дальше играть более спокойно. Сегодня Герреро, Русин, Антюх могли забивать раньше. Не все вышло в игре в обороне. Полузащитники должны больше подсказывать друг другу.
Во втором тайме забили свои моменты и имели возможность производить замены.
- Сегодня не было Имерекова и Бражко. Чье отсутствие было более заметно?
- Конечно, они постоянно играли до сегодняшнего дня и очень помогали команде. Но те ребята, которые играли в этом поединке, выглядели прилично и я доволен, что у нас такие игроки. Я не волнуюсь, когда футболисты получают карточки, потому что знаю, что у нас есть ребята, которые могут сыграть на таких же позициях.
- Капитаном сегодня был Шахов. Почему?
- Шахов – один из лидеров команды, который постоянно подсказывает и указывает на ошибки.
- Герреро вы говорили, чтобы он был более активен у ворот соперника…
- Я тоже говорил еще и по Антюху, Русину и некоторым другим, кто хочет брать инициативу на себя. Герреро и Русина мы заменили, потому что была такая возможность. Они немного отдохнут, а другие поиграют.
- Вы заменили в перерыве Кирилла Дришлюка.
- Я хотел большего от него. Подсказывали ему, объяснили, чего хотели. До игры я решил, что будет играть Кирилл, а не Дмитрий Мишнев, который может также сыграть на этой позиции. Сделал замену, потому что хотел получить большего от игрока этой позиции.
- Сегодня ваша команда закрыла игру в первый час.
- Я был бы больше доволен, если бы мы закрыли игру в первом тайме. Моменты у нас были для этого. Тогда бы раньше вышли на поле другие футболисты.
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