Петько – о победе над Ворсклой: Нам противостоял сильный соперник

Полузащитник "Миная" Сергей Петько прокомментировал победу над "Ворсклой" (2:0) в 25-м туре УПЛ.

– По твоему мнению, "Минай" провел свой лучший матч в текущем году?

– Трудно сказать лучший ли. Но то, что мы сыграли достойно и победили заслуженно - можно. Выполнили установку тренерского штаба и это принесло результат. Нам противостоял действительно сильный соперник, от этого наша победа стала еще ценнее. Это важная победа.

– Кажется, команда играет лучше против соперников из верхней части турнирной таблицы.

– Возможно. С такими командами и больше нравится играть. Они сами играют в футбол и нам позволяют. Трудно противостоять соперникам, которые пытаются закрываться с первых минут. Чем более квалифицированные оппоненты, тем интереснее получается матч.

– В моменте с твоим голом было скопление своих и чужих перед воротами. Ты вообще видел куда бил?

– Честно говоря столько было ног, что точное направление не понимал, но предполагал, что должен попасть в площадь ворот. Так получилось, что мяч обошел всех и влетел в сетку.

– По количеству моментов "Минай" вполне мог получить преимущество в два мяча раньше, чем это удалось.

– Действительно должны были закрывать матч раньше, забивать второй гол и доигрывать спокойнее. Но вытерпели, это важно во встрече с квалифицированными соперниками. Да еще и в конце поставили жирную точку, - сказал Петько.