Руководство Динамо примет решение о контрактах Караваева, Бенито и Бойко по окончанию сезона

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык, заявил о том, что судьба некоторых игроков " Динамо ", в частности, вратаря Дениса Бойко, хавбека Александра Караваева и вингера Бенито будет решаться по окончанию сезона.

"Я не знаю судьбу Караваева, но могу сказать, что после матча с "Шахтером" президент Динамо Игорь Суркис зашел в команду и сказал, что разговоры о контрактах будут после завершения сезона. Я не думаю, что сейчас можно говорить "подпишут или не подпишут". Летом станет все понятно", - сказал Цыганык

Также журналист заявил, что Сергей Булеца и Владимир Бражко, которые сейчас играют в аренде в "Заре", вероятно, вернутся в киевский клуб.