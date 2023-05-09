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Руководство Динамо примет решение о контрактах Караваева, Бенито и Бойко по окончанию сезона
А вот Булеца и Бражко вернутся в состав киевлян
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык, заявил о том, что судьба некоторых игроков "
"Я не знаю судьбу Караваева, но могу сказать, что после матча с "Шахтером" президент Динамо Игорь Суркис зашел в команду и сказал, что разговоры о контрактах будут после завершения сезона.
Я не думаю, что сейчас можно говорить "подпишут или не подпишут". Летом станет все понятно", - сказал Цыганык
Также журналист заявил, что Сергей Булеца и Владимир Бражко, которые сейчас играют в аренде в "Заре", вероятно, вернутся в киевский клуб.
"Булеца и Бражко летом вернутся в "Динамо". Думаю, что эти футболисты будут очень важны для "Динамо" следующего сезона. Там еще есть Леднев и есть определенные вопросы" - сказал журналист.
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