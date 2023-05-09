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Руководство Динамо примет решение о контрактах Караваева, Бенито и Бойко по окончанию сезона

Премьер-лига
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А вот Булеца и Бражко вернутся в состав киевлян

Руководство Динамо примет решение о контрактах Караваева, Бенито и Бойко по окончанию сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык, заявил о том, что судьба некоторых игроков "Динамо", в частности, вратаря Дениса Бойко, хавбека Александра Караваева и вингера Бенито будет решаться по окончанию сезона.

"Я не знаю судьбу Караваева, но могу сказать, что после матча с "Шахтером" президент Динамо Игорь Суркис зашел в команду и сказал, что разговоры о контрактах будут после завершения сезона.

Я не думаю, что сейчас можно говорить "подпишут или не подпишут". Летом станет все понятно", - сказал Цыганык

Также журналист заявил, что Сергей Булеца и Владимир Бражко, которые сейчас играют в аренде в "Заре", вероятно, вернутся в киевский клуб.

"Булеца и Бражко летом вернутся в "Динамо". Думаю, что эти футболисты будут очень важны для "Динамо" следующего сезона. Там еще есть Леднев и есть определенные вопросы" - сказал журналист.

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В статье: Заря (Луганск) Денис Бойко Александр Караваев Динамо (Киев) Игорь Цыганык Богдан Леднев Сергей Булеца Бенито Владимир Бражко
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Источник:
Football Hub

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